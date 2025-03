Gran Hermano 2024: el contundente pedido de Joel Ojeda tras el ingreso de Cata Gorostidi a la casa

Embed

Así, si bien no mencionó literalmente el tema, en diálogo con Gossip (Net TV) Ojeda dio a entender la seriedad que reviste la salud de la santafecina cuando Pilar Smith le consultó cómo la vio en su ingreso al juego.

"¿Te digo la verdad?, no sabía que iba a entrar ella. Yo tenía una cena. En un momento agarré el teléfono y vi que entraba", fue la primera reacción del exhermanito. Al tiempo que inmediatamente le hizo un contundente pedido a Telefe.

"Lo único que espero es que se cuide, porque es su vida, su cuerpo. Que se cuide. Y que la producción y Gran Hermano tomen los recaudos necesarios para que esté bien", concluyó serio.

El desafortunado comentario de Sandra en Gran Hermano sobre el aspecto físico de Catalina

Este jueves Catalina Gorostidi volvió como participante a la casa de Gran Hermano (Telefe) para reemplazar a Furia que decidió abandonar el juego por voluntad propia.

Lo cierto es que hace tiempo, los fanáticos de Cata demostraron preocupación su salud y ella misma se animó a contar que estaba pasando por un trastorno alimenticio.

En este contexto, Sandra Priore la recibió en la casa con un desafortunado comentario sobre su cuerpo que luego repudiaron en las redes sociales.

“Estás más flaca Cata, ¿pasó algo? ¿No es tratamiento? Estás hermosa", le comentó Sandra completamente sorprendida por su cambio desde la edición anterior.

De todas formas, la médica le respondió: “Igual estoy un poco flaca, debería engordar unos kilos, se me fue el culo chicos”.

"Sandra re desubicada pero es obvio que Cata no está bien", "Vieja mala leche", "No se puede hablar de cuerpos, no entiende nada Sandra", "Demasiado fuerte esa pregunta", Le encanta hacer sentir mal a todos", comentaron algunos usuarios al ver el tape.