Wanda Nara amenazó con contar lo peor de Elba Marcovecchio y la abogada respondió: "Cruzó un límite"

"Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber. Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer", finalizó.

Wanda Nara contra Elba Marcovecchio

Lo cierto es que luego de estas acusaciones, la abogada habló en comunicación con LAM (América) y aseguró: “Decir chorra, lamentablemente va a tener otra causa más porque yo no tengo por qué bancarme que nadie me diga así. Menos Wanda o quien fuera. Es una barbaridad. Me parece una falta total de delicadeza”.

“Voy a chequear el tweet y haré la denuncia que tenga que hacer. No tenía ganas en este momento de mi vida personal de estar haciendo denuncias a personas pero cruzo un límite que no corresponde. Hay muchos límites que se cruzaron”, finalizó dejando en claro que tomara acciones legales.

Embed

Wanda Nara explotó y se defendió de las acusaciones de Mauro Icardi con un durísimo descargo

Luego del escándalo en el Chateau Libertador, Mauro Icardi y Wanda Nara continúan en un feroz conflicto judicial y este viernes la conductora volvió a referirse a lo ocurrido presentando documentos que respaldan su palabra.

"Lo dejo acá para los que en vez de defender trabajan de hablar en los medios . Las mochilas y ropa desde la última vez que estuvieron del papá nunca volvieron. Hice muchos reclamos judiciales durante el verano acá la prueba", comenzó escribiendo.

Y es que el día que Wanda le entregó a las menores a Mauro, muchos cuestionaron el hecho de que ellas estaban sin sus pertenencias como las mochilas del colegio.

Wanda Nara tweet 1

"En enero compré todo nuevo ¿pretendían que vuelva a entregar ropa y mochilas para que no me regresen? Excusas de quien decidió venir a mi casa a devolver perritos que tengo en un departamento todo el año pero en mi casa de los sueños no entraban", planteó.

En el mismo posteo, incluyó un escrito que menciona que las pertenecías de las chicas se encuentran en la casa de Mauro exigiendo que sean devueltas y distintas pruebas sobre lo que sucedió en esa semana con respecto a la revinculación.

Wanda Nara tweet 2

Para cerrar, dejó un fuerte mensaje y concluyó: "Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada . Por qué son mi prioridad y por qué hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré por qué la justicia prioriza que el papá gaste en Gatos y no en sus perritos e hijas".

"Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños que no quiero que se me arruine el patrimonio", disparó.