"Muy triste": Wanda Nara reveló la reacción de sus hijos al ver el vídeo de Icardi con los nenes de la China

"Yo nunca dije que era mal padre. Después cada uno tomara sus propias deducciones. Yo lo que dije es que está haciendo cosas que a mí me sorprenden y que yo no haría. Cosas que le pueden doler el día de mañana a mis hijos", sostuvo en primer lugar.

Luego, agregó: "Mauro es verdad que crió a tres hijos, pero en ese momento que mis hijos eran chiquitos, ni Maxi era papá ni yo tenía otros hijos, entonces no habían otros nenes que sufría".

En tanto, se refirió al vídeo y explicó: "Hoy fue muy triste cuando un hijo mío vino a mostrarme un vídeo de TikTok con Mauro jugando con un nenito en una plaza y me dijo: 'que no lo vean las nenas'".

"A mí me dolió, porque el que estaba viendo eso era un hijo mío que Mauro crió durante 12 años. Entonces para él también es el papá y no figura en ningún expediente ni en ningún mensaje de WhatsApp de ese papá que lo crió 12 años y lo lleva tatuados de ver a estos nenes", profundizó.

Por último, resaltó: "Que venga mi hijo de 12 y me diga eso, me hizo sentir triste. Porque mi hijo tiene 13 años y desde que tiene un año lo crió. Si es bueno o malo, lo dirá la Justicia o el psicólogo".

Wanda Nara amenazó con contar lo peor de Elba Marcovecchio y la abogada respondió: "Cruzó un límite"

Este viernes Wanda Nara apareció recarga en las redes sociales y causó revuelo con una serie de contundentes posteos apuntado duramente contra Mauro Icardi y sus abogadas.

Luego de hablar sobre Mauro y el conflicto con sus hijas, la conductora decidió ir directamente contra Elba Marcovecchio y escribió: "En estos días les cuento la historia de una abogada…Por respeto a su ex que ya no está estoy pensando si contarlo o no...".

"Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber. Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer", finalizó.

Lo cierto es que luego de estas acusaciones, la abogada habló en comunicación con LAM (América) y aseguró: “Decir chorra, lamentablemente va a tener otra causa más porque yo no tengo por qué bancarme que nadie me diga así. Menos Wanda o quien fuera. Es una barbaridad. Me parece una falta total de delicadeza”.

“Voy a chequear el tweet y haré la denuncia que tenga que hacer. No tenía ganas en este momento de mi vida personal de estar haciendo denuncias a personas pero cruzo un límite que no corresponde. Hay muchos límites que se cruzaron”, concluyó dejando en claro que tomara acciones legales.