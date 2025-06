Emma Vich confesó si le fue infiel a su marido con el joven modelo del polémico video: "Es un..."

"Ese chico no tiene nada que ver, me chapé otro. Santi (el joven del video) es un conocido más", afirmó el ex finalista de Gran Hermano 2023.

Y ante la pregunta de cómo están las cosas con Nicolás, explicó: "Tengo una relación abierta. Estoy con Nico en Córdoba por que me vine a la elección de la reina trans".

Emma Vich reiteró que su pareja de hace 12 años "sabe todo" y confirmó desde cuándo acordaron tener un vínculo sentimental abierto: "Ya desde el año pasado que se filtró algo parecido", concluyó.

emma vich gran hermano nicolas suar.jpg

El escandaloso cruce a los gritos entre Laura Ubfal y Emma Vich en pleno vivo: "Hablás..."

Durante el streaming Se Picó, de República Z, Laura Ubfal y el exparticipante de Gran Hermano, Emma Vich, protagonizaron un tenso cruce en pleno vivo.

Todo sucedió después de que los conductores escucharan un mensaje de una oyente en el que criticaba a Claudio 'Papucho' Di Lorenzo, quien se convirtió el martes por la noche en el líder de la semana.

Acto seguido, la periodista de espectáculos intentó explicar el accionar del jugador, pero el peluquero la interrumpió y dio su punto de vista. Fue ahí cuando Ubfal estalló y expresó enojada: “Chicos, estoy hablando”.

Inmediatamente, Emma le gritó: “Bueno, Laura, estamos hablando nosotros.Hablás todo el día, hablás todo el programa”. “Porque soy conductora, acá hay conductores. Yo te doy la palabra”,disparó la comunicadora.

Los seguidores del ciclo no tardaron en reaccionar y comentaron: "Les hicieron creer que cualquiera puede trabajar en medios y desconocen reglas elementales"; "Me estresa que esté tan normalizado interrumpir cuando otra persona habla" y "Emma es un desubicado, agresivo, como siempre. Menos mal que no entró", entre otros mensajes.