Marcela Kloosterboer es la protagonista de La Escena Prohibida, serie vertical cuyos primeros 10 capítulos comenzarán a verse por la pantalla de América TV.
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En Desayuno Americano mostraron las primeras imágenes del rodaje de La Escena Prohibida, la serie vertical protagonizada por Marcela Kloosterboer que comenzará a verse por América TV.
Marcela Kloosterboer es la protagonista de La Escena Prohibida, serie vertical cuyos primeros 10 capítulos comenzarán a verse por la pantalla de América TV.
En el programa Desayuno Americano mostraron este martes las primeras imágenes del inicio del rodaje de la ficción que cuenta con un elenco de lujo integrado por Luis Ziembrowski, Francisco Andrade, Agustín Sullivan, Luisa Vila, Ana Pauls, Laura Novoa, Faustina Dionisi y Guadalupe Benante. La dirección creativa y producción general está a cargo de Pamela David y su estreno será en los últimos meses del 2026 con fecha a definir.
La ficción, producida por The Eleven Hub, unidad de negocio para formato vertical premium de SDO Entertainment, tendrá su distribución en la plataforma Shorta y América estrenará los primeros episodios como adelanto exclusivo. También se emitirá en las redes sociales del canal.
El rodaje se llevará a cabo durante la última semana de agosto de 2026. La serie tendrá su distribución y exhibición completa en Shorta, plataforma especializada en contenidos premium de formato vertical.
América TV y sus canales digitales acompañarán el lanzamiento exclusivamente como medios de promoción y difusión del proyecto, contribuyendo a amplificar su alcance y visibilidad.
La historia sigue a Miranda, una joven que borró de su memoria un recuerdo capaz de destruir a su familia y poner en riesgo la empresa por la que su madre dio la vida.
Cuando alguien comienza a devolverle fragmentos de ese pasado que eligió olvidar, Miranda deberá enfrentarse a una verdad que puede cambiarlo todo.
Secretos, vínculos familiares y revelaciones se entrelazan en una trama donde cada episodio suma una nueva pieza a un misterio que mantendrá al espectador atrapado.
Tras su primera ventana de exhibición en América y en las redes sociales del canal, La escena prohibida será distribuida en una plataforma digital cuyo nombre será anunciado próximamente, ampliando así su llegada a nuevas audiencias.
SDO Entertainment, de los productores ejecutivos Loli Miraglia y Lucas Mentasti a través de The Eleven Hub, continúa apostando a la ficción premium y a los nuevos lenguajes y formatos audiovisuales, combinando figuras reconocidas e historias de alto impacto con las nuevas formas de consumo de ficción.
En charla con Desayuno Americano, Marcela Kloosterboer manifestó su entusiasmo por el inicio del rodaje de la ficción y adelantó de qué tratará la historia.
"Estoy muy contenta, me encanta lo que estoy viendo y el libro está buenísimo. Es mi primera vez en una serie vertical y son escenas que trata de un policial con suspenso que todos somos sospechosos", precisó la actriz.
"Está buenísmimo que vuelva la ficción a la tele de aire: somos actores, queremos actuar. Está bueno y de alguna manera la gente lo pide", remarcó sobre el regreso de la ficción.
Sobre su personaje, Marcela Kloosterboer comentó: "Miranda, mi papá es Luis, está Agustín Sullivan, Laura Novoa y trabajamos todos en una oficina que yo soy la dueña y a partir de alguna información que me va a ir llegando que no tenía voy a empezar a descubrir un montón de cosas de mi pasado que están muy ocultas".
"Los capítulos son muy cortos y al ser algo de suspenso no sabés de quién desconfiar y bueno al final se sabrá", cerró la artista.