Las primeras imágenes del rodaje de La Escena Prohibida, la serie vertical protagonizada por Marcela Kloosterboer

América TV y sus canales digitales acompañarán el lanzamiento exclusivamente como medios de promoción y difusión del proyecto, contribuyendo a amplificar su alcance y visibilidad.

La historia sigue a Miranda, una joven que borró de su memoria un recuerdo capaz de destruir a su familia y poner en riesgo la empresa por la que su madre dio la vida.

Cuando alguien comienza a devolverle fragmentos de ese pasado que eligió olvidar, Miranda deberá enfrentarse a una verdad que puede cambiarlo todo.

Secretos, vínculos familiares y revelaciones se entrelazan en una trama donde cada episodio suma una nueva pieza a un misterio que mantendrá al espectador atrapado.

Tras su primera ventana de exhibición en América y en las redes sociales del canal, La escena prohibida será distribuida en una plataforma digital cuyo nombre será anunciado próximamente, ampliando así su llegada a nuevas audiencias.

SDO Entertainment, de los productores ejecutivos Loli Miraglia y Lucas Mentasti a través de The Eleven Hub, continúa apostando a la ficción premium y a los nuevos lenguajes y formatos audiovisuales, combinando figuras reconocidas e historias de alto impacto con las nuevas formas de consumo de ficción.

Marcela Kloosterboer dio detalles de La Escena Prohibida

En charla con Desayuno Americano, Marcela Kloosterboer manifestó su entusiasmo por el inicio del rodaje de la ficción y adelantó de qué tratará la historia.

"Estoy muy contenta, me encanta lo que estoy viendo y el libro está buenísimo. Es mi primera vez en una serie vertical y son escenas que trata de un policial con suspenso que todos somos sospechosos", precisó la actriz.

"Está buenísmimo que vuelva la ficción a la tele de aire: somos actores, queremos actuar. Está bueno y de alguna manera la gente lo pide", remarcó sobre el regreso de la ficción.

Sobre su personaje, Marcela Kloosterboer comentó: "Miranda, mi papá es Luis, está Agustín Sullivan, Laura Novoa y trabajamos todos en una oficina que yo soy la dueña y a partir de alguna información que me va a ir llegando que no tenía voy a empezar a descubrir un montón de cosas de mi pasado que están muy ocultas".

"Los capítulos son muy cortos y al ser algo de suspenso no sabés de quién desconfiar y bueno al final se sabrá", cerró la artista.