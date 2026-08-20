La decisión que tomó Tini sobre su boda con Rodrigo De Paul tras enterarse de la internación de su padre

Pero eso no fue todo. Yanina también brindó información sobre el contacto que actualmente mantienen padre e hija y se refirió directamente a una de las versiones que más fuerza había cobrado en los últimos días: la supuesta ausencia de los padres de Tini en su casamiento con Rodrigo De Paul.

Al respecto, afirmó: “Alejandro tiene diálogo con la hija. A mí me dicen que es mentira que no están invitados ni la mamá (Mariana Muzlera) ni el papá al casamiento”. Así, negó que los padres de la cantante hayan quedado afuera de uno de los momentos más importantes de su vida.

Incluso, la conductora aportó un dato todavía más contundente que iría en contra de cualquier versión de una ruptura familiar. Según la información que recibió, Alejandro Stoessel tendría un rol central en la ceremonia: “A mí me dijeron que Ale va a entrar con ella a la iglesia”.

De todos modos, Latorre reconoció que sí existe cierta distancia entre ambos y que el vínculo podría haber cambiado respecto de años anteriores. “Se ve una distancia, es verdad, si vos ves el Instagram de ellos últimamente”, sostuvo.

Finalmente, la comunicadora dejó abierta la posibilidad de que exista alguna conversación pendiente entre padre e hija, aunque volvió a remarcar que no se trataría de una pelea definitiva: “Por ahí hay una conversación que tienen que tener. No me consta. Pero no hay una pelea a muerte. Y no es que no están invitados al casamiento”.

Qué reveló Yanina Latorre sobre la salud de Alejandro Stoessel tras su nueva internación

Claro que minutos antes, Yanina Latorre habló sobre la salud de Alejandro Stoessel, papá de Tini Stoessel, quien debió ser internado luego de presentar un fuerte dolor en el pecho. La noticia había generado preocupación y, por eso, la periodista decidió brindar detalles sobre su estado actual.

La información había sido dada a conocer este martes 18 de agosto por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde explicó que el productor ingresó al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro tras regresar de un fin de semana en Cariló. Luego de someterse a distintos estudios, quedó internado para permanecer bajo observación médica.

Más tarde, en SQP (América TV), Yanina explicó que Stoessel tiene una enfermedad de base y señaló: “Se le suben las plaquetas y le genera hemorragias internas”.

Sobre su evolución, agregó: “No es nada de gravedad, no está en terapia intensiva, no le pusieron un stent, pero tiene que cuidarse”. De esta manera, llevó tranquilidad respecto del cuadro del productor.