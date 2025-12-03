La noticia que recibió Morena Rial en la cárcel que podría modificar su situación judicial por completo

"Morena tiene el celular 24 horas", reveló Cipolla. También aseguró que la influencer se sentiría cómoda con la psicóloga y continuaría un tratamiento con ella, vía zoom. "La resolución tiene que basarse en la expectativa de los derechos del niño", expresó el abogado, haciendo referencia a que Amadeo, el hijo menor de la influencer, tiene que estar cerca de ella.

Cómo vive Morena Rial en la cárcel

En las últimas semanas, la situación de Morena Rial en el Penal N°51 de Magdalena se tornó algo conflictiva. Fue su abogado, Alejandro Cipolla, quien hizo pública la delicada circunstancia que —según señaló— habría afectado directamente a la hija de Jorge Rial.

Durante una entrevista en Los Profesionales de Siempre (elnueve), el letrado detalló los últimos pasos judiciales que impulsó en busca de mejorar las condiciones de detención de su defendida, que continúa a la espera de la prisión domiciliaria. Uno de los ejes más polémicos tiene que ver con el uso de teléfonos celulares dentro de los penales bonaerenses.

Al respecto, Cipolla remarcó: “Estamos con problemas porque yo ya dejé una denuncia en el juzgado de garantías porque la provincia de Buenos Aires es la única dentro de todo el país que les permite a los internos tener teléfonos celulares sin ninguna restricción”. Según su planteo, Morena sería la excepción a esa regla, motivo por el cual presentó un reclamo formal.

El abogado profundizó en esa presunta desigualdad y explicó que la joven no sólo espera que la Justicia determine si está en condiciones de ejercer la maternidad, sino que además enfrenta restricciones particulares dentro del penal.

En relación al uso del celular, Cipolla fue contundente: “La única persona que no puede gozar de ese beneficio es Morena”. Según detalló, este derecho se otorgó de manera irregular: “Primero logramos que se lo den, después le dijeron que sea por tres horas por día, pero el penal lo tiene todo el día y el juzgado dio lugar al petitorio de que el penal informe por qué a ella se lo dan por ese tiempo nada más”.

Sin embargo, la defensa aún no obtuvo explicación alguna por parte de las autoridades. “No hubo respuesta, así que voy a dejar otra denuncia”, advirtió el letrado, al remarcar la falta de claridad sobre los motivos de la restricción.

Cipolla también mencionó un episodio reciente que, según su versión, habría generado tensión dentro del establecimiento. Sobre ese hecho, expresó: “Ayer hubo una especie de maltrato hacia Morena para sacarle el teléfono y la verdad es que no corresponde, más allá de que esté detenida”. “Si me dijeras que todos lo tienen tres horas yo no me quejo, pero tiene que existir lo que es la igualdad de derecho”, insistió.

Para el abogado, detrás de estas restricciones podría existir un trato diferenciado basado en la exposición mediática de Morena. En su explicación, sostuvo: “Todas las personas somos iguales ante la ley, no se puede distinguir a Morena porque es mediática o porque ellos tienen temor de que suba algo y que lo repitan los medios”.

Por último, aseguró que sigue impulsando medidas en favor de su defendida y que el expediente continúa en movimiento: “Se solicitaron un montón de otras medidas por la Cámara de Apelaciones”. Así, el conflicto por las condiciones de detención de Morena vuelve a instalarse en la agenda mientras se aguarda una definición judicial sobre los pedidos realizados por su defensa.