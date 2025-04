La repudiable actitud de Lourdes cuando entró Pablo, el amigo transformista de Selva, a Gran Hermano 2024

Se trata de Pablo, un amigo de toda la vida de la uruguaya que es actor, humorista y se dedica a realizar shows de transformismo.

“El show va a ser total. Me prendo en todo y con Selva tenemos la misma química. Ella funciona con mucho estímulo así que yo sé por dónde ir”, aseguró Pablo antes de ingresar a la famosa casa.

Cuando Selva se abrazó emocionada con su amigo, las cámaras registraron el momento donde Lourdes no ocultó el gesto con su rostro y mirada, acción que tuvo mucha repercusión y duras críticas desde la red social X.

Los usuarios en X fueron durísimos con Lourdes al notar su gesto mientras miraba a Pablo. "La mirada de las mil discriminaciones"; "La cara de asco de Lourdes discriminando al amigo drag de Selva"; "No podes ser tan mierda, Lourdes, te está mirando todo un país, bolu..! Mirando con asco a Pablo, el amigo de Selva"; "La cara de Lourdes ella lo discriminó mil veces en silencio"; "¿Qué onda la cara de Lourdes cuando entró Pablo, el amigo de Selva? No hace falta especialista en interpretación de gestos che", cuestionaron desde la red social.

La dura escena de celos de Lourdes que descolocó a Devi en Gran Hermano: "No pensé que..."

Desde hace algunos días, Juan Pablo De Vigili empezó a relacionarse mucho más con Eugenia Ruiz dentro de la casa de Gran Hermano 2024 y tal parece que esta cercanía generó una cierta molestia en Lourdes Ciccarone y Martina Pereyra, quienes eran muy cercanas a él.

Así pudo verse en uno de los momentos de la casa, cuando Devi fue a la cocina a preparar café para él y para la médica santiagueña."El otro día te peleaste conmigo y yo ni me enteré", le soltó Devi a Lourdes quien lo miraba de reojo.

Y al percatarse que el segundo café era para Eugenia, quien lo esperaba en el patio para charlar, Lulú le consultó superada por los celos: "¿Y de qué van a hablar?", a lo que Juan Pablo le respondió con su serenidad habitual: "Te juro que no sé pero se ve que quiere hablar de algo conmigo".

Fue allí que Lulú no aguantó más y lanzó una picante chicana al dispararle"No pensé que eras tan pollerudo". Claro que Devi no se quedó callado y reaccionó. "Naa, no soy pollerudo", se quejó entre risas mientras Lourdes le aseguró que él y Eugenia "se la secaban".

"Es mi amiga. No es mi tipo, cero", le aclaró entonces el participante mientras la rubia volvió a picantearlo: "Bueno, avisale a ella y avisate a vos". "No, respeto por la chica (no digas eso)", pidió Juan Pablo en su intento por apaciguar la insólita escena de celos que le estaba haciendo Lourdes.

"Sí, obvio pero el respeto no lo da otra persona, lo da uno mismo", concluyó Lourdes fiel a su estilo filoso antes de que Devi se fuese al encuentro de su nueva amiga.