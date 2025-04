Nicole Neumann reveló cómo se gestó el duro descargo de su hija Allegra por su polémica fiesta de 15

"Me estaba afectando porque la gente se le ocurre comentarle a una niña de 14 años con agresión, no voy a seguir alimentando algo que no está bueno", contó la modelo.

Embed

Y aclaró que fue su hija quien decidió compartir ese texto: "Lo habló conmigo y decidió redactarlo con las amigas, me llamó y me dijo. Me pareció muy maduro y muy lindo lo que puso, está bueno que tome la iniciativa".

"No sé ni como se enteraron los medios el tema de sus 15. Charlamos mucho con ellas para que puedan lidiar con todo esto. Como mamá me queda mucho diálogo", indicó picante sobre la información que se filtró de que ella no estará en la fiesta de 15 de su hija.

Y remarcó en esa línea: "Claramente alguien lo filtró, de alguna forma llega. De mi lado no es. Me duele que ella tenga que pasar por esto con 14 años".

"Como familia vamos a festejarlo a la manera que queramos y nos siente bien", concluyó Nicole Neumann.

nicole neumann lam.jpg

Fabián Cubero defendió a su hija Allegra en medio de la polémica con Nicole Neumann: "Trucha"

En las últimas semanas se instaló una gran polémica por el cumpleaños de 15 de Allegra, una de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Todo escaló cuando la modelo contó que hará un viaje con su hija por sus 15 mientras que el ex futbolista le hará la gran y soñada fiesta en enero de 2026, de la cual Nicole no formará parte, en medio de la evidente guerra con Mica Viciconte.

En las últimas horas, Cubero rompió el silencio desde las redes sociales y defendió a su hija pero por otra importante cuestión.

El ex futbolista denunció una cuenta falsa con el nombre de Allegra en Instagram donde se pedía por mensaje privado que se vote por ella en un concurso de revista y a cambio se ofrecía la suma de 80 mil pesos.

"Ojo. Esta cuenta es trucha", comunicó Fabián Cubero en sus historias con una captura con el mensaje que se enviaron a distintos usuarios desde esa cuenta falsa que se hacía pasar por la adolescente.

En el mensaje se puede leer: "Hola, perdón por molestarte pero estoy participando en un concurso de revistas en Insta y estaré muy feliz si votás por mí. Te daré 80.000".

Poroto accionó rápido y alertó a sus seguidores de esta maniobra desde una cuenta falsa que se hacía pasar por Allegra.