La dura escena de celos de Lourdes que descolocó a Devi en Gran Hermano: "No pensé que..."

Y al percatarse que el segundo café era para Eugenia, quien lo esperaba en el patio para charlar, Lulú le consultó superada por los celos: "¿Y de qué van a hablar?", a lo que Juan Pablo le respondió con su serenidad habitual: "Te juro que no sé pero se ve que quiere hablar de algo conmigo".

Fue allí que Lulú no aguantó más y lanzó una picante chicana al dispararle "No pensé que eras tan pollerudo". Claro que Devi no se quedó callado y reaccionó. "Naa, no soy pollerudo", se quejó entre risas mientras Lourdes le aseguró que él y Eugenia "se la secaban".

"Es mi amiga. No es mi tipo, cero", le aclaró entonces el participante mientras la rubia volvió a picantearlo: " Bueno, avisale a ella y avisate a vos". "No, respeto por la chica (no digas eso)", pidió Juan Pablo en su intento por apaciguar la insólita escena de celos que le estaba haciendo Lourdes.

"Sí, obvio pero el respeto no lo da otra persona, lo da uno mismo", concluyó Lourdes fiel a su estilo filoso antes de que Devi se fuese al encuentro de su nueva amiga.

¡Sorpresa! Santiago del Moro anunció una nueva expulsión en la casa de Gran Hermano 2024

El conductor de Gran Hermano 2024 (Telefe), Santiago del Moro, anunció este martes en sus redes sociales que el Big expulsará a un participante.

A través de sus historias del Instagram, el presentador del reality adelantó: "Miércoles, 21.45. Todo es Gran Hermano. Bye?". Del Moro incluyó en el posteo una imagen de una puerta abierta (¿la giratoria?) y lo musicalizó con la canción Bye Bye Baby, de Marilyn Monroe.

Antes, el animador había compartido en esa red que el miércoles, durante la gala de nominación, volverá el Congelados.

Aunque todavía no confirmaron el nombre del jugador que podría dejar la competencia, los seguidores del reality sospechan de dos participantes: Catalina Gorostidi o Katia 'La Tana' Fenocchio.

Según los fanáticos, Gorostidi podría irse por su problema de salud y las dificultades que tiene con la alimentación y La Tana, por su mala actitud a la hora de encarar las pruebas semanales.