Las fotos del lanzamiento de Máxima: el emotivo encuentro de Delfina Chaves con su hermana Paula

Del evento lanzamiento participaron varias figuras del ambiente del espectáculo como Matilda Blanco, Pía Shaw, la diseñadora de moda Verónica de la Canal, y todos los protagonistas de la serie Martijn Lakemeier, Elsie de Brauw, Sebastian Koch y Daniel Freire, entre otros artistas.

La alfombra violeta estuvo acorde a la expectativa de la serie y PrimiciasYa te acerca las mejores imágenes del evento, que contó con el momento más especial del encuentro y emotivo abrazo de Paula Chaves con su hermana Delfina.

Paula Chaves había confirmado previamente su presencia en el importante evento y se abrazó de manera muy afectuosa con su hermana en medio de los flashes fotográficos.

Cabe recordar que Delfina Chaves blanqueó hace unos meses su romance con el actor holandés Martijn Lakemeier, el actor con el que trabajó en la serie Máxima, quien interpretó a Guillermo Alejandro, marido de la reina.

Paula Chaves contó la particular forma en que conoció al nuevo novio de su hermana Delfina

La modelo Paula Chaves habló con Socios del Espectáculo, El Trece, y se mostró orgullosa del gran éxito de la sería Máxima protagonizada por su hermana Delfina, que se puso en la piel de la emblemática argentina que llegó a ser reina de Países Bajos.

“Un orgullo total, Delfi es super estudiosa, super profesional con todo lo que hace. Todavía no vi la serie, vi de a escenas que me va mandando, pero todavía no la vi. Es una maravilla, no dejo de verla como cuando era una nena pero, la verdad, es impresionante lo que hace", expresó Paula.

Lo cierto es que además de un gran salto profesional, la serie también cambió la vida personal de Delfina ya que se enamoró del co-protagonista Martijn Lakemeier y hoy en día mantiene una relación amorosa con él.

A raíz de esto, la modelo fue consultada sobre este nuevo vinculo y aseguró: "Todo me contó. Muy bien por suerte, divino. Nos conocemos por videollamada, pero divino. Tenemos así como un encuentro semanal con Martijn".

"Ahora viene ella sola a presentar una serie, se queda 15 días y se vuelve para allá. Creo que se queda por allá y tiene que grabar la segunda temporada, ya está con agencias de allá”, cerró Paula sobre el futuro de su hermana.