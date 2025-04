Roberto Castillo cruzó a Yanina Latorre tras su fuerte descargo y reveló qué hablaron en privado: "Propuse..."

"Yo considero que él es un violento y un cagón. Había una cautelar y en ningún canal se podía tocar el tema. Se negoció, él dijo que iba a pagar la multa, iba a venir acá", explicó.

Y contó con firmeza por qué no quiso entrevistarlo: "Yo levanté la entrevista, porque las condiciones en este piso las pongo yo, quería un mano a mano. Y si alguien viene acá hablamos los cuatro, porque así laburo yo y yo elijo cómo laburar".

PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Roberto Castillo tras las duras palabras de Yanina Latorre y el letrado salió al cruce de la versión expuesta por la conductora.

Embed

"La mentirosa es Yanina y ya se lo dije. Yo propuse respetar en la medida de lo posible la cautelar. De hecho fui yo quien hizo todos los esfuerzos para poder dar la entrevista", comenzó.

"Me extraña que Yanina me recrimine una medida cautelar cuando fue ella misma la que festejaba la cautelar que puso Mariana Gallego para proteger a sus hijos años atrás. Yo simplemente protejo a mis hijas, pero doy entrevistas tranquilamente", aclaró el abogado.

Y reveló que sí aceptaba ir a su programa: "Sin ir más lejos, mi última comunicación fue con su productor y le dije: 'Decile a Yanina que no importa si no quiere respetar la cautelar, voy igual, que ponga las condiciones que ella quiera'. Quedó en llamarme y no me llamó más".

"Hablé con todos para poder realizar la entrevista con Yanina y sin embargo su producción me dijo que ella no quiso, les pedí que le insistieran y les repetí hasta el cansancio que la hagamos igual a la manera que ella quiera", continuó el letrado en su postura.

"Y a ella también se lo dije por mensaje privado, que era una mentirosa y que es muy fácil hablar de alguien si no está ahí para contestarte", dejó en claro Roberto Castillo, quien sigue con intenciones de dialogar con la conductora al aire: "Claro que iría, se lo pedí y me dejó de responder", concluyó.

yanina latorre salvese quien pueda 2.jpg

Roberto Castillo contó su verdad tras los violentos videos con su ex pareja: "Me hizo pasar vergüenza"

El abogado Roberto Castillo estuvo como invitado a Viviana en Vivo, El Trece, y habló como nunca sobre el escándalo que se generó por un video que mostraba un violento episodio entre él y la madre de sus hijas, Daniela Vera Fontana.

“Circuló un video mío que lamento profundamente, que me avergoncé en ese momento, porque no duró los minutos del video, sino que duró un viaje largo donde paramos tres veces porque hasta se me pelear con otro conductor porque me movía el volante”, comenzó diciendo.

Acto seguido, recordó esa noche y contextualizó: “Ese video surge donde yo estoy yendo a una fiesta, ya me había ido discutiendo porque presumía una infidelidad, y cuando llegó, por unos chistes internos de la familia, consideré que me habían sido infiel. Me quise ir solo, ella quiso venir conmigo y fue un viaje traumático”.

“Daniela es una persona enferma de celos. Acá lo complejo es entender un cerebro, porque me yo me arrepiento de hombre que ven en el video ese, pero yo estaba con 28 años en un estado donde le reclamaba una infidelidad, ella me movió el volante, yo me peleo con un conductor de otro vehículo, y ahí ella lo que hacía era grabarme. Después me pide disculpas, yo le pido perdón y me dice que lo borró. Pero la infidelidad quedó al margen porque me hizo pasar vergüenza”, agregó.

Además, contó: “Le mandó el video a mi mamá, a mi hermana y ellas me increpan. Lo que no está grabado es la parte donde ella me mueve el volante, me insulta, y la que sale en televisión no es ella. A mí me da muchísima pena tener que decir esto”.

En ese sentido, en el mismo programa expuso conversaciones con Daniela y audios donde muestra fuertes actitudes por parte de ella y donde menciona que tocaba temas sensibles de la pareja frente a sus hijas pequeñas.