Mariana Brey habló de los rumores de romance con Javier Milei y aclaró qué tipo de relación tienen: "Es..."

A lo que Alejandro Guatti le consultó: "Surgieron rumores de una relación con vos...". Y la panelista comentó: "Me parece absurda la pregunta, insólito todo tipo de comentario referido a esto. Quiero ser muy seria porque se está naturalizando y creo que esta es una forma de ser abusivo y violento".

"No se puede naturalizar ni preguntar algo así, más se pregunta, más fuera de foco está. No es en contra tuyo, invito como a la reflexión a todos si está bien que se hagan este tipo de cosas", aclaró Mariana Brey.

Y en esa línea continuó: "Este tipo de comentarios absolutamente machistas que en el gran porcentaje de veces viene de mujeres".

"A mi no me perjudica porque tengo una familia súper sólida pero yo no quiero tomarme esto a la gracia porque no me parece gracioso, me paree serio y que no podemos naturalizar", puntualizó Mariana Brey.

"Esto nos está pasando solamente a las mujeres, no les pasa a los hombres. ¿De verdad vamos a poner en duda de cómo vos conseguís tu información? ¿Todavía existe gente tan mediocre que instale este tipo de cosas?", recalcó la periodista.

Y consultada sobre si Nancy Pazos podría haber instalado ese rumor, Brey comentó: "No estoy detrás de quien se obsesiona conmigo y quiere instalar cosas que no son. Cuando vos tenés logros y éxitos construidos de años entiendo que para los que no llegaron de esa manera eso es muy difícil de entender".

El letal vaticinio de Pitty La Numeróloga sobre la separación de Javier Milei y Yuyito González

Luego de semanas de rumores varios sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei, este lunes finalmente la ex vedette confirmó su separación del Presidente de la Nación en su programa de cable.

Así las cosas, desde las red social X (ex Twitter) la cuenta de LAM, el ciclo que Ángel de Brito conduce en la pantalla de América Tv, recordó el día que Pitty La Numeróloga pasó por el programa y predijo que la relación de Yuyito con Milei no tenía futuro.

“Pitty lo dijo”, deslizaron desde la cuenta del programa junto al video en el que se escucha claramente a la numeróloga vaticinar la separación en una de sus visitas a LAM.

“Vamos a hacer los números del presidente. Yo no lo veo con Yuyito. Él tiene una mujer morocha pronto, joven... Una persona nueva... Puede haber hasta casamiento”, había sentenciado.