Delfina Chaves estalló contra Santiago Sposato en medio de una nota: "No voy a entrar en tu juego"

“Yo estaba con un poco de ansiedad y asustada, y sentía que no estaba fuerte para ciertas preguntas que me hacen sentir incómoda. A veces, te intentan poner en jaque y se naturalizan ciertas cosas y yo no me quiero sentir incómoda. Entonces digo ‘bueno, lo lamento mucho’”, argumentó.

Acto seguido, un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), le comentó: "Te vimos como que no querías hablar mucho con nosotros". “Tuve que tirar un sándwich de jamón crudo y queso porque dije ‘bueno, si me van a agarrar y yo estoy con el sándwich en la mano...’”, le respondió Chaves.

Inmediatamente, Sposato, atento al comentario de la actriz, disparó: “Un sándwich de jamón crudo, se nota que ganas en euros”. La actriz, pertificada, quiso cerrar la nota y les dijo: "Que tengan muy buenas noches, chicos".

"No te podés molestar por un chiste de jamón crudo", le respondió el cronista LAM. Enojadísima, Chaves, cerró: “Mirá, si vos me hacés un chiste para que nos riamos los dos, nos reímos los dos. Si vos querés reírte de mí, eso es otra cosa. Yo no voy a entrar en tu juego”.

Embed

Paula Chaves contó la particular forma en que conoció al nuevo novio de su hermana Delfina

mostró orgullosa del gran éxito de la sería Máxima protagonizada por su hermana Delfina, que se puso en la piel de la emblemática argentina que llegó a ser reina de Países Bajos.

“Un orgullo total, Delfi es super estudiosa, super profesional con todo lo que hace. Todavía no vi la serie, vi de a escenas que me va mandando, pero todavía no la vi. Es una maravilla, no dejo de verla como cuando era una nena pero, la verdad, es impresionante lo que hace", expresó Paula.

Lo cierto es que además de un gran salto profesional, la serie también cambió la vida personal de Delfina ya que se enamoró del co-protagonista Martijn Lakemeier y hoy en día mantiene una relación amorosa con él.

A raíz de esto, la modelo fue consultada sobre este nuevo vinculo y aseguró: "Todo me contó. Muy bien por suerte, divino. Nos conocemos por videollamada, pero divino. Tenemos así como un encuentro semanal con Martijn".

"Ahora viene ella sola a presentar una serie, se queda 15 días y se vuelve para allá. Creo que se queda por allá y tiene que grabar la segunda temporada, ya está con agencias de allá”, cerró Paula sobre el futuro de su hermana.