María Belén Ludueña frenó en seco a Evelyn Von Brocke en pleno vivo y terminó llorando: "Los trapos sucios..."

Fue allí cuando Von Brocke intervino punzante. "Vos hablás de amarillismo pero cuando estabas recién casado con Pampita, tuve mucha información, me llegaban evidencias, mensajes y demás. Las guardé por 3 años, y cuando salió, lo hemos abordado con mucho respeto porque la queremos a Pampita y a la familia. Me parece ingenuo que pienses que somos los crueles al exponer algo que hacen ustedes", le dijo serena pero con firmeza.

Ante la cara de incomodidad de Moritán, Ludueña no dudó en frenarla en seco. "No sé a qué vas con esto. Soy parte importante de este programa y no me gusta. Hay familia de por medio, hagan lo que quieran pero no va", disparó visiblemente molesta. Y mientras que el empresario quiso mediar invitando a Evelyn a mostrar o decir lo que quisiera, Von Brocke respondió desafiante que podría mostrar muchas cosas.

A esa altura de la incomodísima situación, María Belén Ludueña intervino nuevamente. "Me suena extorsionador. Por qué hay que jugar a esto, yo soy pro familia y no me gusta", remarcó.

Al tiempo que dejó en claro: "Acá pongo los límites yo. La nota la traje yo, no soy egoísta ni hago cosas cerradas, pero con la familia no. Tengo códigos y no me gusta que pasen estas cosas. Este programa no busca hacer mierda a la gente, no quiero que pase más", sentenció y quebró en llanto.

Así las cosas, la situación se puso más tensa aún al escucharse mensajes desde el control, por lo que Belén Ludueña decidió cortar por lo sano. "Mi viejo me enseñó que los trapitos sucios se lavan en casa. Esto no es la primera vez que pasa y no lo voy a permitir más", concluyó disculpándose y pidiendo un corte para terminar con semejante mal momento en pleno vivo.