Fabián Cubero defendió a su hija Allegra en medio de la polémica con Nicole Neumann: "Trucha"

En las últimas horas, Cubero rompió el silencio desde las redes sociales y defendió a su hija pero por otra importante cuestión.

El ex futbolista denunció una cuenta falsa con el nombre de Allegra en Instagram donde se pedía por mensaje privadi que se vote por ella en un concurso de revista y a cambio se ofrecía la suma de 80 mil pesos.

"Ojo. Esta cuenta es trucha", comunicó Fabián Cubero en sus historias con una captura con el mensaje que se enviaron a distintos usuarios desde esa cuenta falsa que se hacía pasar por la adolescente.

En el mensaje se puede leer: "Hola, perdón por molestarte pero estoy participando en un concurso de revistas en Insta y estaré muy feliz si votás por mí. Te daré 80.000".

Poroto accionó rápido y alertó a sus seguidores de esta maniobra desde una cuenta falsa que se hacía pasar por Allegra.

fabian cubero denuncia cuenta trucha con el nombre de su hija allegra.jpg

El descargo de Allegra Cubero tras la polémica por su fiesta de 15 y la ausencia de Nicole Neumann

En el último tiempo se armó una gran polémica en torno a la fiesta de 15 de una de las hijas de Nicole Neumann, Allegra Cubero, y cansada de las críticas, la adolescente compartió un comunicado en sus redes sociales.

“Quiero pasar a aclarar lo que está pasando con mis XV porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando a una nena de 14 años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas", comenzó escribiendo Allegra.

Luego, se sinceró y expresó: “La verdad es que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo). Inclusive diciéndome que la cambio por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)“.

“Esta decisión sobre mis XV la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá. De todos modos, mi cumpleaños será celebrado por ambas partes”, aclaró.

Por último, una vez que quedó todo dicho, remarcó: “Con 14 años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando. Espero que me sepan entender a mí y a mi familia. Saludos".