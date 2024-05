Paula Chaves contó la particular forma en que conoció al nuevo novio de su hermana Delfina

Lo cierto es que además de un gran salto profesional, la serie también cambió la vida personal de Delfina ya que se enamoró del co-protagonista Martijn Lakemeier y hoy en día mantiene una relación amorosa con él.

A raíz de esto, la modelo fue consultada sobre este nuevo vinculo y aseguró: "Todo me contó. Muy bien por suerte, divino. Nos conocemos por videollamada, pero divino. Tenemos así como un encuentro semanal con Martijn".

"Ahora viene ella sola a presentar una serie, se queda 15 días y se vuelve para allá. Creo que se queda por allá y tiene que grabar la segunda temporada, ya está con agencias de allá”, cerró Paula sobre el futuro de su hermana.

Embed

Pedro Alfonso enfrentó los rumores de infidelidad a Paula Chaves y su respuesta fue contundente

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), el actor y productor Pedro Alfonso enfrentó los rumores que indican que habría engañado a su pareja, Paula Chaves, con Flor Vigna, que fue su compañera en el Bailando 2016.

“Mimi Alvarado habló en su momento y te relacionó con algo que había pasado en un momento de crisis entre Paula y vos. ¿Te enojó, te molestó, qué pasó?”, quiso saber el periodista Walter Leiva.

“No me relacionó, ella dijo, insinuó algo y alguien interpretó que hablaba de mí. Después ella dijo que no estaba hablando de mí, entonces a mí nunca me nombró. Yo solo hablo cuando hay mala intención, pero yo tampoco tenía la necesidad de hablar. Yo igual estaba ahí para contestar lo que sea, pero se nota cuando hay mala intención o mala fe de buscar cosas que nada que ver, pero cuando uno está tranquilo, no pasa nada”, respondió Pedro.

“Paula también salió a hablar, dijo que nada que ver”, recordó el notero. El actor reiteró que está muy tranquilo y no se preocupa por las versiones o rumores que puedan existir: "Si, pero si hay algo con Paula, que estamos bien juntos, trabajamos juntos, estamos mucho tiempo juntos y tenemos mucha confianza y, en mi parte, estoy muy tranquilo. Así que no es que me afecte, es como que te rompe los huevos. Estoy tranquilo, no me meto con nadie y hay gente que es malintencionada, que tiene mala fe, pero yo estoy muy tranquilo por eso”.

Tras la nota con Pedro, Rodrigo Lussich leyó un mensaje de Mimi, indignada por las declaraciones del cómico. “‘Yo no di nombre por cuidar a Paula, en este chat Moria dijo más que yo y no le cayeron encima. ¿Sabés cómo cuido a Paula? Si quisiera hablar, hablo, cómo la destrataba Pedro y cómo lloraba, y jamás dije nada, pero insisto, no dije nombre, la vi llorando todo, terrible, encima quedo como el culo aunque son todos falsos, se apagan las cámaras, son unas lacras, lo viví siempre, yo fingí demencia, son reales hipócritas, la misma Paula que me la soben’”, exclamó, furiosa.