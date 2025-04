María Belén Ludueña reaccionó con todo tras el incómodo momento con Moritán en su programa: el video

“Caro está de novia hace un tiempo. Está contenta. No sé de qué estamos hablando. Aparte, estoy seguro, no las conozco, pero si yo me pusiera a revisar sus antecedentes, no me quiero ni siquiera imaginar”, manifestó, algo molesto, Roberto, tras ser increpado por el panel.

Molesta por la situación que se generó en pleno vivo, María Belén Ludueña tomó la palabra y le pidió disculpas al entrevistado por el incómodo momento vivido.

Embed

La palabra de María Belén Ludueña tras lo sucedido con Roberto García Moritán

“A mí el tirarnos los carpetazos en un programa me parece de cuarta. Disculpame, yo pongo los límites porque la nota la traje yo. Roberto García Moritán se sentó acá porque tenía ganas de hablar en nuestro programa”.

“Después, la verdad, yo no hago notas cerradas, no me interesa ser egoísta, ustedes saben, soy súper generosa, pero hay cosas que no me gustan. Yo con la familia me planto, discúlpame”.

“Yo te voy a decir una cosa, yo avisé, yo no soy traidora, el que avisa no traiciona, yo tengo códigos y traigo acá a una persona y no me gusta que pasen estas cosas”.

“Este programa tiene otro sentido, no tiene un sentido de hacer mierda a la gente, perdón. Vamos a ir a un corte para ordenar. Disculpenme, no era el motivo, le pido disculpas también a la familia, los trapitos sucios, la van en casa”.

“Esto, chicas, que acaba de suceder, me gustaría que no suceda más, porque nosotras hacemos un programa con códigos, o al menos yo pretendo tenerlos, y esto con los entrevistados no es la primera vez que pasa”.

“Se sientan acá porque tienen una relación también de confianza conmigo y destruimos a la gente. No, perdón, pero no lo voy a permitir”.

Qué dijo Roberto García Moritán tras lo sucedido en pleno vivo

“Sos una divina, Belén. Te noto sensibilizada. Eso habla de la calidad de persona que sos. No te preocupes, esto es algo que me viene pasando desde hace mucho tiempo y creo que ninguna familia es ajena a que pueda sufrir una tragedia, creo que dentro de esta misma mesa han vivido situaciones también muy tristes, familiares, no está bueno hacer alarde de esas cuestiones, no creo que nadie tenga la capacidad en estos momentos, donde además el Papa nos ha dejado muchas enseñanzas, de tirar con tanta simpleza las piedras”.

“No hay que proyectar las historias propias en relación a las ajenas y el pasado solo tiene que servir para que nos proyecte un futuro mucho mejor para todos”.

“Te agradezco muchísimo la defensa, Belén”, destacó Roberto. Y Ludueña le dijo: “Vamos a un corte, si les parece, porque yo aprendí, mi viejo me enseñó, que los trapitos sucios se lavan en casa. Vamos a un corte y enseguida regresamos con Mujeres argentinas”.