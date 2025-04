La escandalosa confesión de un ex Gran Hermano tras la denuncia de Viviana Canosa: "En el casamiento de Lizy..."

Embed

En el video, se lo ve a Pollastro decir molesto: "Es verdad, es mentira, existe la denuncia o es solo tu posteo, como me escribió una productora. Ojalá fuera solo mi posteo y no todo lo que vengo laburando en mi terapia hace años".

"¿Por qué no salen a hablar algunos? En el casamiento de Lizy había muchas personas. Yo lo vi, y estaba mi abusador. No habló de lo de Jey... ¿Es casualidad que no habló? ¿Nadie le fue a preguntar o escapó a que le hagan esa pregunta?", sumó firme.

"Yo, lamentablemente no puedo hacer la denuncia porque prescribió. Lo mismo que le dijeron a Lucas (Benvenuto). Pero no tengo la menor duda de que hay otras personas a las que van a denunciar... lamentablemente. Y no digo esa pelotud... que dicen 'me alegro de que salgan estas cosas'. No, yo no me alegro, me parece un horror", concluyó.

El polémico video que Viviana Canosa presentó en su denuncia en Comodoro Py

Días atrás, en su programa en El Trece, Viviana Canosa vinculó a Lizy Tagliani con Marcelo Corazza, acusado de presunta corrupción de menores.

Horas más tarde, la conductora se presentó en Comodoro Py, donde realizó una presentación contra la capocómica y otras figuras del ambiente artístico.

Esta semana, Viviana Canosa ratificó su declaración en la Justicia y aportó más información para validar su acusación.

En DDM (América TV) compartieron al aire el video que la periodista presentó en Comodoro Py como prueba. Se trata de una grabación en la cual están Marley, Florencia Peña y Lizy Tagliani en un jaccuzzi.

Dicho material se grabó en la casa del animador, que realizó un programa para Telefe desde su casa con ambas, Flor y Lizy.

"Esto salió en el programa de viajes de Marley..... ¡tiene el micrófono en la mano!", advirtió Mariana Fabbiani al ver las imágenes.

A muchos llama la atención que Canosa haya presentado este video como prueba de su denuncia.