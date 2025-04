Ivana Icardi incineró al futbolista vinculado a Wanda Nara y mostró el mensaje que le escribió: "Macherío"

"Te amo", expresó ante la sensual imagen que subió Wanda en uno de sus últimos feed con la música de Justin Bieber. Y ella respondió con un pícaro emoji de una cara dando un beso.

wanda nara foto hot comentario futbolista mexicano.jpg

Lo cierto es que desde su cuenta en X, Ivana Icardi, hermana de Mauro y quien está enfrentada hace años a Wanda, publicó un antiguo mensaje privado que llegó de ese futbolista años atrás (2019).

En el mismo se ve como de la nada el deportista le escribe a la hermana de Mauro por privado y ella nunca le contestó ni tampoco lo seguía en redes.

"Hola Ivana, cómo estás? Solo quería saludarte, que Dios te bendiga", le decía por mensaje privado de Instagram Daniel Guzmán Jr sin tener éxito con la respuesta de la rosarina.

Ante esto, y tras el revuelo que generó el cruce de mensajes de Wanda con el futbolista, Ivana Icardi reflexionó picante: "Para las que a veces se creen que ciertas son unas triunfadoras, vengo a recordarles que otras muchas no lo 'parecemos' tanto porque tenemos dignidad, no somos interesadas y no rogamos atención del macherío a toda costa para ser mantenidas. Pero oportunidades no faltan".

ivana icardi mensaje futbolista vinculado a wanda nara.jpg

La furiosa reacción de Ivana Icardi tras filtrarse el secreto familiar sobre la crianza de su hermano Mauro

Ivana Icardi salió en defensa de su hermano, el futbolista Mauro Icardi, quien desde el verano afronta un feroz conflicto judicial y mediático con Wanda Nara en medio de su separación.

Lo cierto es que a diario se filtran diferentes datos de la interna familiar que no tardan en utilizarse para sacar ventaja por alguna de las partes en el ámbito judicial.

Así las cosas, luego de que se conociese el testimonio de la directora de la escuela a la que asisten los hijos de Wanda y Mauro, en A la tarde, América Tv, salieron a la luz ciertos secretos familiares que rodean a la familia Icardi.

En el ciclo de Karina Mazzocco revelaron que habría sido un matrimonio amigo de Rosario -la familia Gil- quienes se ocuparon de la crianza de Mauro Icardi y sus hermano y no sus padres.

TW Ivana Icardi - secreto familiar.jpg

Es por esto que, desde España donde reside, Ivana Icardi no tardó en recoger el guante y reaccionar molesta, así como también defender a capa y espada a su famoso hermano.

"Mentira. Juanchi y la familia Gil eran nuestros amigos. Mis padres trabajaban ambos. Dejen de mentir. Qué obsesión con mi madre y el abandono. Hagan una película de ficción y dejen de joder", disparó desde su cuenta de X.

Pero eso no fue todo. Porque minutos más tarde volvió a escribir en su red social para asegurar que todo lo que se dice no es real. "Es raro que no nos hayamos extinguido. Da igual si te ponen las 500 pruebas de una mentira en la cara, quien es ignorante te lo va a discutir. Y de ignorantes está lleno", deslizó molesta.

Asimismo, ante el comentario de una usuaria que se solidarizó con ella ante la "cuñada que le tocó" y celebró que no la frecuentase, en clara referencia a Wanda Nara, Ivana arremetió furiosa haciendo saber:"Mi intuición me salvó. Imaginá contarle alguna intimidad y que le dé toda la vuelta y se invente la mitad de la historia... dejá".