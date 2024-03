Las fotos de la primera producción de Indiana Cubero como modelo profesional

publi Indiana Cubero 2.jpg

Así, Indiana fue elegida para ser la imagen de la nueva campaña de una línea de ropa deportiva. Acompañada por papá Cubero y su mujer, Mica Viciconte, junto al pequeño Luca, la jornada transcurrió a puro emoción para la mayor de las hijas de Poroto.

En tanto, a lo largo de la extensa producción fotográfica, en todo momento Indi se mostró súper apegada a Viciconte, consultándole cada detalle de la sesión lo que demuestra la gran relación que la joven mantiene con la actual mujer de su papá.

La explicación de Nicole Neumann sobre el abrupto cambio de colegio de su hija Indiana Cubero

Por estos días, en pleno comienzo de un nuevo ciclo lectivo, desde Intrusos (América TV) revelaron que Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, se cambió de colegio y ahora asiste a otra institución separada de sus hermanas Sienna y Allegra.

Vale recordar que la adolescente hace más de un año decidió mudarse a la casa de su padre y Mica Viciconte, en medio de escandalosas versiones de pelea con Manu Urcera, por entonces novio de su madre.

En este contexto, las cámaras de LAM abordaron a Nicole Neumann a la salida de las grabaciones de Los 8 escalones (El Trece) para preguntarle sobre éste tema, entre otros. “Yo vine a trabajar. No tengo ganas de hablar, bueno, hace rato que no, y sigo en esa misma línea”, reaccionó de entrada ante la consulta del notero sobre la actual relación con su hija y el padre de ella.

Al tiempo que agregó evasiva: “No, chicos, nada. De verdad, yo estoy en un momento de paz total, de amor total. O sea, ni idea. No me interesa para nada entrar en ninguna polémica, no necesito hablar de nadie”, mientras subía a su camioneta.

Fue allí cuando, ante la consulta puntual sobre el abrupto cambio de colegio de Indiana, Neumann fue clara y directa. “No me molestó, y de hecho lo charlamos todo. O sea, yo tuve que ir a firmar el pase del colegio en el que estaba y a reunirme con el colegio al que va”, explicó.

Por último, la esposa de Manu Urcera concluyó revelando: “Es un colegio al que yo fui con mi hermana, somos exalumnas. Es un colegio que me encanta, así que, si ella está feliz, obviamente la apoyo en sus decisiones”.