La contundente reacción de Mica Viciconte cuando le preguntaron si cree que Manu Urcera maltrató a Indiana Cubero

"¿Fabián está tranquilo con la otra parte, con Manu Urcera?", le preguntó el cronista del programa de Flor de la V. "No tengo idea, pero acá los únicos responsables son el padre y la madre", contestó la ex Combate.

"¿Acá hubo un caso de maltrato contra Indiana?", puntualizó el notero. "No tengo idea, no me voy a meter en eso", advirtió, aunque luego le tiró la pelota a Manu Urcera.

La panelista de Telefe dijo que el corredor tiene que defenderse si lo que están diciendo que dijo nunca ocurrió. "Es algo que tiene que decir él, él tiene salir a aclarar la situación. Es muy simple. 'No, no dije nada' o 'sí, yo dije'", cerró.

Se viralizó una conversación entre Indiana Cubero y Manu Urcera que le dio alivio a Nicole Neumann

Se hizo viral un intercambio de mensajes que Manu Urcera tuvo con Indiana Cubero, que deja en evidencia que la relación entre el piloto de TC y su hijastra va por buen camino, pese a las versiones de enfrentamientos.

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvo en una competencia, en la cual participó el muchacho de Neuquén. En su cuenta de Instagram, la joven compartió una foto abrazando al corredor.

"¡¡Felicitaciones!! Muy lindo acompañarte”, escribió Indiana en la descripción de la publicación. En respuesta al mensaje de la hija del ex jugador y la modelo, Manu Urcera manifestó en los comentarios: “Qué genia. ¡Te quiero mucho!”.

En el pasado se rumoreó que había un audio del piloto de TC, donde se refería con un insulto a la hija de su pareja. Al parecer, en la grabación, el marido de Nicole Neumann habría descargado su enojo con Indiana, que tomó la decisión de ir a vivir con su padre, Fabián Cubero.

Ante ese breve intercambio en las redes, eso ya es historia antigua. Todo indica que reina la paz en la casa de la bella rubia.