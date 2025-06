¿Le declaró su amor? La intrigante frase que Luz le susurró a Tato en la final de Gran Hermano

La tensión se intensificó cuando el “Pestañas” ingresó a la casa en la dinámica del “Congelados” para dejarle un mensaje claro: quería cerrar la pareja y que ya no fuera abierta. Tato presenció ese momento y tomó una decisión. “Cuando él le dijo eso, para mí fue bisagra. Yo podía correrme o ser su amigo, y como ella me hace bien y paso buenos momentos, me quedé como amigo”, explicó el uruguayo durante la última cena en la casa.