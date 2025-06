"Lo único que me importa": la fuerte confesión de Lizy Tagliani sobre el conflicto con Viviana Canosa

Además, opinó: “Esto tiene que terminar y la única forma que veo posible es con la retractación, no lo quiero yo, lo dice el código, es una necesidad personal, pero también lo dice la ley”.

Luego, el cronista le preguntó: "De parte del canal, ¿se comunicaron con vos, te pidieron disculpas?". “Eso prefiero dejarlo para lo privado, pero no me gusta que la gente se quede sin trabajo, no forma parte de una disculpa o de una sanación sobre lo que me pasó a mí que la gente se quede sin trabajo, eso va por otro carril y no me gusta”, le respondió.

“No es un efecto venganza lo mío, yo quiero que se haga Justicia”, remarcó. "¿Te alcanzaría con un café con ella, unas disculpas de su parte?", quiso saber el periodista. “Un café no sé, me parece que hay vínculos que se rompen y no hay disculpas que valgan en lo personal, pero públicamente si y las necesito y las quiero porque me parece que es una obligación ética y moral”, aseguró.

Embed

Impactante decisión de Viviana Canosa en medio del escándalo con Lizy Tagliani

El jueves 12 de junio por la mañana se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal Número 8 de Lomas de Zamora, donde se encontraron Lizy Tagliani y Viviana Canosa, tras el fuerte cruce mediático que protagonizaron luego de una seria acusación realizada por la periodista.

Durante la emisión de Lape Club Social Informativo (América TV), se revelaron detalles sobre lo que ocurrió dentro del ámbito judicial, luego de que la humorista iniciara acciones legales contra la conductora por calumnias e injurias, a raíz de declaraciones públicas que consideró muy graves.

Mientras Lizy Tagliani asistió personalmente al encuentro judicial, Viviana Canosa decidió no presentarse, y en su lugar intervino su abogado, Juan Manuel Dragani, a través de una videollamada.

"Se presentó su abogado Dragani en forma virtual. Lizy Tagliani fue en forma presencial, se está tomando esto muy en serio", precisó Paula Varela.

Y agregó más información: "La idea era que Viviana le pida disculpas y esto se termine pero no sucedió. Se van a ofrecer más pruebas, presentar un descargo: 'no hay motivos para retractarse cuando te avala la verdad'".

"Canosa redobla la apuesta y lejos de pedir disculpas ratifica lo expuesto", apuntó la panelista sobre el contrataque legal que prepara Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, batalla que promete nuevos capítulos.