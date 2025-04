El letal vaticinio de Pitty La Numeróloga sobre la separación de Javier Milei y Yuyito González

“Pitty lo dijo”, deslizaron desde la cuenta del programa junto al video en el que se escucha claramente a la numeróloga vaticinar la separación en una de sus visitas a LAM.

“Vamos a hacer los números del presidente. Yo no lo veo con Yuyito. Él tiene una mujer morocha pronto, joven... Una persona nueva... Puede haber hasta casamiento”, había sentenciado.

Se conocieron los detalles de la ruptura entre Yuyito González y Javier Milei: "Era muy densa"

En Sálvese quien pueda (América TV), la conductora Yanina Latorre y la panelista Majo Martino dieron nuevos detalles de la separación de Yuyito González y Javier Milei.

"Yo dije en diciembre que ella (Yuyito) tenía el boleto picado. Me lo dijo alguien del entorno de Milei. Hoy volví a hablar con esa fuente y me dio más data. Ellos se iban a mudar juntos, ella lo había anunciado para enero y nunca ocurrió", comenzó diciendo la presentadora.

"Él ya tenía en diciembre decidido que la iba a dejar. Se ve que los políticos tienen otros tiempos o esperan los momentos", siguió y remarcó: "No solo era Karina Milei la que no quería que ella esté con él, Milei empezó a decir que no lo cuidaba institucionalmente, lo expuso mucho".

Luego, Majo contó sobre la ruptura: "Hablé con alguien no del riñón sino del corazón del Presidente. Veía a una mujer re enamorada de verdad. Lo que me dicen es que se separaron hace meses. La estiraron. Javier la consideraba muy densa, porque él no quería quilombos".

"Javier siempre ponía terceros para no estar a solas con ella. La quiere mucho, pero la relación no iba más. Él es un caballero, jamás va a hablar mal de una mujer con la que estuvo", detalló Martino.

Y sumó sobre la Secretaria General de la Presidencia: "Es imposible ser Primera dama después de ver el rol que ocupa la hermana. Es una espantanovias, por Karina Milei".