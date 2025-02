La modelo que blanqueó un amorío con Mariano Martínez y lo dejó mal parado

"Vos saliste con Mariano Martínez, ¿no?", lanzó el periodista. "Yo te vi en el cumpleaños de Rulo.... llegó con Mariano", remarcó, mientras la modelo se mostraba algo esquiva con el tema.

"¿Puedo decir la fecha? Fue en el 2022", precisó Pampito."Salimos unos meses. En la época de los videos virales de TikTok", comentó.

"Tuvimos buena onda durante el tiempo que salimos... después no", acotó la panelista.

"¿Hubo mucha piel?", quiso saber Matías Vázquez. "No sé... ni me acuerdo", remató Carolina, letal con el galán.

Embed

El video de Mariano Martínez con la inédita travesura de su hija Olivia por sus 15 años: "Tengo mucho material"

Juliana Giambrioni y Mariano Martínez viven una fecha muy especial por el cumpleaños número 15 de Olivia, su hija mayor. Ambos se casaron en 2012 y se separaron dos años después, tras siete años juntos.

Lo cierto es que en esta fecha muy especial para los dos por el cumpleaños número 15 de la adolescente, tanto la modelo como el actor compartieron emotivos posteos desde sus cuentas en Instagram.

"Hija querida, mi primer amor. Llegó uno de los días más importante de tu vida, ¡qué emoción!. Disfrutá de este momento único, nunca dejes de soñar y hacer lo que te propongas, cada meta lograda es tu felicidad", escribió Juliana, también madre de Milo de su relación con Mariano.

"Este año tuviste un reto y te hizo ver que con tu valentía y talento pudiste salir adelante. Te amo incondicionalmente. Gracias por ser tan buena compañera, ojalá la vida nos encuentre siempre unidas. Te deseo que venga un año lleno de amor, alegría y paz. Que sigas cumpliendo sueños y no se borre esa sonrisa nunca. Felices 15 mi amor", cerró con algunas postales de las dos inseparables.

Embed

Por su parte, Mariano Martínez también le dedicó a su hija mayor un movilizante mensaje que acompañó con un video inédito y muy tierno con una travesura de su hija Olivia de pequeña.

"Hija llegaron los 15 años y me cuesta creerlo, uno sabe que rápido no sucedió, porque vivimos muchas cosas hermosas en todas las etapas. Solo que al mismo tiempo parece que fue ayer que cantabas en este video tan chiquita, linda… traviesa jajaja (el final del video). Viendo vídeos y fotos ,buscando (sabes que tengo mucho material) vi como disfrutamos tantas cosas y fuimos creciendo juntos", comentó el actor.

Y destacó a flor de piel: "Mi primer hija ,me acuerdo que antes que nazcas te soñé y fue un sueño bien clarito ,vi tu cara ,tu mirada, me sonreíste y me desperté. Así igualita como te soñé, fuiste. Hoy ya con quince te veo una persona con sus ideales bien claros y sus valores también".

"Buena hermana ,amiga ,prima, compañera, nieta, hija. Defendes tus sentimientos, pensamientos, sabes quien sos y también sabes escuchar. Me hace sentir mucho orgullo y felicidad por verte así tan grande . Que todos tus sueños más anhelados se te cumplan. El 11 a festejar con todo! Te amo infinito. Feliz cumpleaños hija!", cerró el actor su mensaje.

juliana giambroni hija olivia cumple 15.jpg