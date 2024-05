Mauro confesó qué otra mujer lo atraía en Gran Hermano e intentó seducir antes de estar con Furia

Fue en charla con la periodista Naiara Vecchio donde el joven de Villa Urquiza confesó que le gustaba Florencia Regidor, pero que no tuvo éxito en los acercamientos que tuvo antes de comenzar su historia con Furia.

"Me gustaba Florencia (Regidor). Me acuerdo que le dije al principio que me gustaba, le tiré bastante onda, pero estuvo media ahí media tímida, después se soltó, pero yo estuve con Furia y ella con Nico (Grosman). Pero las dos parejas re bien", se sinceró Mauro.

Además, antes fue muy duro con el Chino Martín Ku y su constante estrategia de juego: "El Chino es dudoso, personalmente me llevaba bien dentro de la casa pero en el juego es muy mafia china, está todo el día pensando, todo el día sacando conclusiones de estrategia", comenzó.

"Es complicado (el Chino). Está todo bien pero si te la tiene que mandar te la manda", cerró picante.

Tras su salida de Gran Hermano, Mauro Dalessio se quebró en vivo e hizo su más sincera confesión

Después de su visita al debate de Gran Hermano, Telefe, tras su expulsión de la casa, donde reveló que el trabajo pendiente del que habló Furia efectivamente es sacar de competencia a Emmanuel, este viernes Mauro Dalessio realizó nuevas confesiones en El debate de los ex, que terminaron quebrándolo por completo.

Lo cierto es que, tal como sucede semanalmente con cada uno de los eliminados del reality de Telefe, Robertito Funes Ugarte invitó a Dalessio a repasar el emotivo momento de su salida del juego donde se lo vio romper en llanto, abrazar a sus competidores y agradecerles por su estadía.

Y a pesar de que en varias de sus peleas con Furia, la entrenadora llegó a decir que las actitudes del muchacho eran pura actuación, lo cierto es que tras ver el compilado de imágenes Mauro volvió a quebrarse al aire y frente a todos los ex hermanitos.

Casi sin poder hablar y con la voz totalmente quebrada, Mauro Dalessio atinó a expresar: “Me pusieron esto y lo lograron. Me emocioné”.

Al tiempo que confesó con la misma honestidad con la que se lo vio dentro de la casa, a pesar de la desconfianza de algunos, absolutamente conmovido: “No me quería ir, me hizo mal porque me quería quedar, posta”.