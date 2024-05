Furia se hartó y explotó contra Francisco, el hijo de Darío, tras su apasionado encuentro en Gran Hermano

Inmediatamente, Juliana, fiel a su estilo, disparó: “Bancá tu ansiedad, hace cinco meses estoy acá para que un pibe que llega me diga lo que tengo que hacer. Todo bien con vos pero no”.

El video, que no tardó en viralizarse, tuvo diversas reacciones de los seguidores del reality. “Tendrías que haber escuchado a tu padre cuando te lo advirtió, flaco”; “Darío tenía razón. Cuando a la desquiciada le salta la térmica, no hay vuelta atrás”, “Fuera o no lo que le dijo Darío a Pancho, está perfecto lo que hace Furia. Es la prueba semana, ubicate y respetá. Después no tienen para comer”, opinaron los fans de Gran Hermano.

Cabe recordar que Darío le había advertido a su hijo que no se acerque a ella y no perjudique su juego, sin embargo, el joven no le hizo caso y ahora se verán las consecuencias.

Virginia analizó el juego de Furia y reveló quién será su próxima "víctima" en Gran Hermano

En las últimas horas, la participante Virginia Demo se puso a analizar el juego en Gran Hermano y sostuvo que la próxima "víctima" de Juliana 'Furia' Scaglione podría llegar a ser ella.

Durante una conversación con Darío Martínez Corti en la cocina, la rubia reflexionó: “Es de manual ella, acordate. Ya lo está haciendo y está preparando para agarrársela conmigo en el algún momento que ella necesite”.

“Yo eso me lo paso por el ort... Presiento que quiere un versus con Emma (Vich) y ponele que se lo den, yo no quiero ir contra él o ella. Si yo voy contra alguien, me van a cag... y decir que me la estoy creyendo. Yo ya sé cómo juegan”, agregó.

“Si van a placa todos los que ella quiere, le hacés el juego. Hay que ser más vivos y no dejar que manejen quién va a placa, si no quedamos todos como giles. Nosotros también podemos manejarlo y ser vivos”, planteó.

Y cerró: “Esta instancia es pura estrategia para ver quién va a la placa. Lo que tiene que aparecer es la viveza del resto. Ahora van a devolver la fulminante y la espontánea, y quedan ellos (Los Bros), y nosotros. Va a ser algo divertido”.