Tras su salida de Gran Hermano, Mauro Dalessio se quebró en vivo e hizo su más sincera confesión

Maurdo Dalessio emoción captura GH2023.jpg

Y a pesar de que en varias de sus peleas con Furia, la entrenadora llegó a decir que las actitudes del muchacho eran pura actuación, lo cierto es que tras ver el compilado de imágenes Mauro volvió a quebrarse al aire y frente a todos los exhermanitos.

Casi sin poder hablar y con la voz totalmente quebrada, Mauro Dalessio atinó a expresar: “Me pusieron esto y lo lograron. Me emocioné”.

Al tiempo que confesó con la misma honestidad con la que se lo vio dentro de la casa, a pesar de la desconfianza de algunos, absolutamente conmovido: “No me quería ir, me hizo mal porque me quería quedar, posta”.

Embed

Mauro confesó qué siente por Furia y cómo seguirá el romance fuera de Gran Hermano

El musculoso Mauro Dalessio quedó fuera de competencia de Gran Hermano (Telefe) el último domingo cuando, a pesar del visible arrepentimiento de Furia tras sus escandalosas peleas amorosas, la furioneta lo expulsó del reality.

Ya en el estudio rodeado por los analistas y el conductor del ciclo, Mauro se animó a contar a corazón abierto cómo vivió su estadía en la casa y, sobre todo, su polémica relación con Scaglione.

Directo y sin vueltas, cuando Santiago del Moro le preguntó si está enamorado de Furia, el exhermanito se sinceró: “No sé si me enamoré, pero si me gustó mucho en su momento”, y remarcó: “Me ayudó mucho dentro de la casa también”.

Furia y Mauro Dalessio.jpg

“Es una gran persona que tiene sus cosas que empañan mucho todo lo que es, que lo dije siempre, pero fue lo que fue y pasó lo que pasó”, agregó sincero y aclaró sobre la historia de amor seguirá fuera de la casa: “Quiero decir públicamente que de mi parte ya está, yo di todo lo mejor”.

Asimismo, sobre el beso final que se dieron antes de su salida de la casa, Dalessio argumentó tajante: “Es una manera de dos personas maduras que pueden terminar bien su relación y es un buen cierre a algo de lo que vivimos que en su momento estuvo muy bueno, después tuvo un montón de altibajos, pero tanto ella como yo nos contuvimos ahí adentro, que es algo muy necesario dentro de la casa”.