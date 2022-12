Ariel Minimal, antes del show en Vorterix: "Pez es un sentimiento, no puedo parar"

Embed

"'El sol detrás del sol', a nuestro entender, no era un disco que se destacara por encima de los otros, pero un montón de personas nos hizo saber que sí. Por eso, nos pareció pertinente presentarlo en su totalidad y obsequiarlo para todos", agregó.

Pez se transformará en un "SuperPez" en Vorterix

pez.png

Minimal, Gustavo 'Fósforo' García (bajo) y Franco Salvador (batería) son los actuales miembros de Pez que, en 2002, grabaron el disco junto a Pablo Puntoriero (vientos) y Juan Salese (piano y teclados).

Para esta velada, el grupo se convertirá en un "SuperPez", tal como lo define el cantante, al contar con el regreso de Salese y el acompañamiento de Manu Barrios (bandoneón), Hernán Espejo (guitarras) y Martín Del Soto (saxo, flauta y percusión). Puntoriero, en esta oportunidad, no podrá estar presente dado que tiene un compromiso con La Beriso.

Los 30 años de Pez y el proyecto para el 2023

44842_750.jpg

"Al volver a tocar este disco en los ensayos, me di cuenta de que fuimos muy libres, nunca nos encasillamos. 'El Sol detrás del sol' puede ser cualquier cosa", afirmó Minimal, quien adelantó que Pez tiene como propósito sacar un nuevo disco en 2023. "Siempre nos interesó la expresión y la búsqueda, quiero que lo que venga tenga esa misma impronta", agregó.

En 2023, Pez llegará a los 30 años de existencia. Consultado sobre cuál fue el motor para que el proyecto haya trascendido con el paso del tiempo y con los cambios que se presentaron en la formación, Minimal expresó: "Hay amor y una tremenda obstinación por lo que hacemos. Creo que los 20 discos que hicimos están bien. Llevarnos bien con 'Fósforo' y Franco, después de tantos años, hace a la continuidad de la banda. Pez es una idea más que un conjunto. Es un modo de componer, de ver la vida. Eso no caduca. Mientras haya vida, hay lucha. La canción se va a cantar".

En otro tramo de la entrevista, el líder de Pez también respondió acerca de su visión sobre la actualidad del rock nacional y los géneros urbanos que ganaron terreno en los últimos años. "Creo que hay cosas buenísimas y horribles. Lo que tiene más exposición en medios o sellos discográficos, no me interesa. Le falta sustancia, enjundia y bronca. No veo mucho rock dando vueltas, veo mucho más pop".

¿Qué es Pez?

Sobre el final de la entrevista, a Minimal se le pidió una "autodefinición de diccionario" de qué es Pez. "Antes hubiera dicho que es una banda de rock. Ahora, de más viejo, no quiero quedarme en esa definición. Te diría que 'Pez es un sentimiento, no puedo parar'", concluyó, entre risas.