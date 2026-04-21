Andrés Calamaro en su mejor momento: suma una nueva fecha en junio

Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa, emocionando a multitudes. Sus últimas fechas completamente colmadas incluyeron el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock.

Este año, la experiencia inigualable de disfrutar a Calamaro en vivo será una cita obligada en recintos emblemáticos y una gran gira que abarcará distintos destinos de Argentina y la región: el 24 de abril en Santa Fe, 26 de abril en Corrientes, 30 de abril en Mendoza, 2 de mayo en Neuquén, 8 de mayo en Catamarca, 15 de mayo en Mar del Plata, 17 de mayo en Bahía Blanca y 31 de mayo en Montevideo.

TOUR “COMO CANTOR”

24 de abril - Estadio Cubierto Club A. Unión - Santa Fe, Argentina

26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes, Argentina

30 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

02 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

08 de mayo - Predio Ferial Catamarca - Catamarca, Argentina

15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata, Argentina

17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca, Argentina

31 de mayo - Antel Arena

26 de mayo - Movistar Arena - AGOTADO

27 de mayo - Movistar Arena - AGOTADO

3 de junio - Movistar Arena - AGOTADO

8 de junio - Movistar Arena - NUEVA FECHA