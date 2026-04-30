Cindy Cats coronó dos noches y anunció nuevas fechas: cuándo serán

Trueno, Un poco de ruido, Dante Spinetta, Ángela Torres, FMK, Ramma, Ivonne, Fabro, Juan Quintero y Usted Señalemelo fueron algunos de los artistas invitados en las dos funciones de Cindy Cats en su regreso a Amerika, su lugar fundacional.

Esta doble fecha fue, por sobre todo, un homenaje al encuentro. En un escenario que les es propio, el grupo logró que lo académico y lo callejero convivieran en una sintonía perfecta. La propuesta se sintió sólida y vertiginosa: una verdadera "jam session" de alto nivel donde los hits del momento fueron deconstruidos para renacer con la impronta Cindy, confirmando que la improvisación y la excelencia técnica son el motor de este proyecto.

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La energía en la sala se mantuvo constante con cruces inéditos. La potencia de la sección de brass y los coros se lució en temas como "Sábado", "Desencontrados" y el infaltable momento de la Cypher, donde la banda navegó con maestría desde el pulso de "Semen Up" hasta la vanguardia de "Yendo de la cama al living", conectando generaciones a través del ritmo.

La primera jornada tuvo una novedad en cuanto a géneros musicales: Cindy Cats incursionó en la cumbia, desatando una fiesta total de la mano de Un poco de ruido, en un crossover inédito. Ivonne y FMK, acompañaron esta unión poniendo a bailar a todo Amerika.

Los invitados aportaron matices que hicieron que cada noche fuera única. La elegancia de Juan Quintero trajo la raíz folclórica, creando un paréntesis de pura sensibilidad. Por su parte, la potencia urbana estalló con la presencia de Trueno, que elevó la temperatura con "Estilo Sudaka" y "Fresh", mientras que Angela Torres derrochó carisma cantando su mega hit "Favorita", en su primera vez en una Cindy Cats Jam.

Dante Spinetta llegó con "Pensando en ella", con arreglos de violín y cello que dejaron al público en absoluto silencio y emoción. Usted Señálemelo aportaron su frescura en una versión hipnótica de "Seúl".

Entre su clásica versión de "Circo Beat", el magnetismo de Fabro en "Virtual Diva" y el flow de Ramma en "Bicho de Ciudad", Cindy Cats reafirmó en Amerika que su sonido es un organismo vivo. No fue sólo un regreso a sus orígenes, fue la confirmación de que son, hoy por hoy, la banda que siempre sorprende en los espectáculos en vivo de Argentina.

Las nuevas fechas fueron anunciadas en vivo, junto con la novedad de sus primeras nominaciones a los Premios Gardel:

Mejor álbum en vivo - “En vivo Vol. 1”

Mejor canción en vivo - “Sábado”

Mejor nuevo artista

El 26 y 27 de agosto Cindy Cats regresa a Amerika con nuevos invitados y nuevo setlist para continuar su camino ascendente en el que la protagonista es la música.