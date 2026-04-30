A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
GRAN SHOW

Cindy Cats coronó dos noches y anunció nuevas fechas: cuándo serán

Con artistas invitados como Trueno, Un Poco de Ruido, Dante Spinetta, Ángela Torres, Usted Señalemelo, Ramma, Ivonne y Juan Quintero, entre otros, la banda regresó al escenario donde comenzó su historia.

30 abr 2026, 12:00
Sin título
Sin título

Cindy Cats regresó a sus bases, a la cuna donde nacieron sus primeros acordes. Luego de un 2025 que consolidó su posición en el mapa de la nueva escena con dos Estadios Obras agotados y un Microestadio de Ferro repleto, la virtuosísima banda volvió a la calidez, cercanía y mística del escenario circular, sin vallas y entre la gente.

Ninguna Cindy es igual a la otra. Esta afirmación que ya era un hecho tomó otra dimensión este martes 28 y miércoles 29 donde, con dos funciones completamente sold out, Cindy Cats demostró que su versatilidad no conoce límites. En su casa, Amerika, La Cindy volvió a sus raíces, a tocar entre el público en un escenario que lleva a los presentes a estar en el centro de la música.

En una puesta cargada de mística y con el pulso de la ciudad latiendo en cada arreglo, Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas demostraron por qué son el ensamble preferido de los artistas más importantes del país. Las dos jornadas fueron un viaje de ida y vuelta entre el groove, el folklore, la potencia urbana y, por primera vez, la cumbia.

Trueno, Un poco de ruido, Dante Spinetta, Ángela Torres, FMK, Ramma, Ivonne, Fabro, Juan Quintero y Usted Señalemelo fueron algunos de los artistas invitados en las dos funciones de Cindy Cats en su regreso a Amerika, su lugar fundacional.

Esta doble fecha fue, por sobre todo, un homenaje al encuentro. En un escenario que les es propio, el grupo logró que lo académico y lo callejero convivieran en una sintonía perfecta. La propuesta se sintió sólida y vertiginosa: una verdadera "jam session" de alto nivel donde los hits del momento fueron deconstruidos para renacer con la impronta Cindy, confirmando que la improvisación y la excelencia técnica son el motor de este proyecto.

Sin título

La energía en la sala se mantuvo constante con cruces inéditos. La potencia de la sección de brass y los coros se lució en temas como "Sábado", "Desencontrados" y el infaltable momento de la Cypher, donde la banda navegó con maestría desde el pulso de "Semen Up" hasta la vanguardia de "Yendo de la cama al living", conectando generaciones a través del ritmo.

La primera jornada tuvo una novedad en cuanto a géneros musicales: Cindy Cats incursionó en la cumbia, desatando una fiesta total de la mano de Un poco de ruido, en un crossover inédito. Ivonne y FMK, acompañaron esta unión poniendo a bailar a todo Amerika.

Los invitados aportaron matices que hicieron que cada noche fuera única. La elegancia de Juan Quintero trajo la raíz folclórica, creando un paréntesis de pura sensibilidad. Por su parte, la potencia urbana estalló con la presencia de Trueno, que elevó la temperatura con "Estilo Sudaka" y "Fresh", mientras que Angela Torres derrochó carisma cantando su mega hit "Favorita", en su primera vez en una Cindy Cats Jam.

Dante Spinetta llegó con "Pensando en ella", con arreglos de violín y cello que dejaron al público en absoluto silencio y emoción. Usted Señálemelo aportaron su frescura en una versión hipnótica de "Seúl".

Entre su clásica versión de "Circo Beat", el magnetismo de Fabro en "Virtual Diva" y el flow de Ramma en "Bicho de Ciudad", Cindy Cats reafirmó en Amerika que su sonido es un organismo vivo. No fue sólo un regreso a sus orígenes, fue la confirmación de que son, hoy por hoy, la banda que siempre sorprende en los espectáculos en vivo de Argentina.

Las nuevas fechas fueron anunciadas en vivo, junto con la novedad de sus primeras nominaciones a los Premios Gardel:

  • Mejor álbum en vivo - “En vivo Vol. 1”
  • Mejor canción en vivo - “Sábado”
  • Mejor nuevo artista

El 26 y 27 de agosto Cindy Cats regresa a Amerika con nuevos invitados y nuevo setlist para continuar su camino ascendente en el que la protagonista es la música.

Sin título

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto