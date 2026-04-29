Teresa Parodi prepara su regreso a Buenos Aires: cuándo será

Sobre el escenario, Parodi construye un clima íntimo y potente, donde cada canción cobra una dimensión única en el encuentro con el público.

FECHAS DE LA GIRA CONFIRMADAS

30 de abril – Rosario - Refi Comunidad

1° de mayo – Sierras Chicas - Las Martas Bar

2 de mayo – Córdoba - Teatro Comedia

3 de mayo – Bell Ville - Teatro Coliseo

Con esta serie de conciertos, Teresa Parodi vuelve a los escenarios de todo el país para compartir sus nuevas canciones y reencontrarse con su público, en un recorrido que celebra tanto su presente creativo como una trayectoria fundamental dentro de la música argentina.

Las entradas para el show del 21 de mayo en La Trastienda estarán disponibles en el sitio web de La Trastienda y en Passline.