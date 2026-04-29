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Teresa Parodi prepara su regreso a Buenos Aires: cuándo será

Luego de adelantar los primeros detalles de “Hasta que amanezca”, su próximo trabajo discográfico, Teresa Parodi confirma una de las fechas más esperadas. Los detalles.

29 abr 2026, 11:00
Teresa Parodi prepara su regreso a Buenos Aires: cuándo será
Teresa Parodi prepara su regreso a Buenos Aires: cuándo será

Teresa Parodi prepara su regreso a Buenos Aires: cuándo será

Luego de adelantar los primeros detalles de “Hasta que amanezca”, su próximo trabajo discográfico, Teresa Parodi confirma una de las fechas más esperadas: el jueves 21 de mayo se presentará en La Trastienda, en el marco de una gira que la llevará por distintos puntos del país.

El nuevo álbum, que verá la luz a mediados de mayo, propone una continuidad en la búsqueda artística de Parodi, combinando raíz folklórica con nuevas sonoridades y cruces generacionales.

Las canciones dialogan con la realidad contemporánea y con las historias cotidianas, en una obra que reafirma su mirada sensible y comprometida.

El show en La Trastienda será una oportunidad especial para escuchar en vivo este nuevo repertorio, junto con un recorrido por las obras más emblemáticas de su carrera, aquellas que forman parte del cancionero popular argentino.

Sobre el escenario, Parodi construye un clima íntimo y potente, donde cada canción cobra una dimensión única en el encuentro con el público.

FECHAS DE LA GIRA CONFIRMADAS

30 de abril – Rosario - Refi Comunidad

1° de mayo – Sierras Chicas - Las Martas Bar

2 de mayo – Córdoba - Teatro Comedia

3 de mayo – Bell Ville - Teatro Coliseo

Con esta serie de conciertos, Teresa Parodi vuelve a los escenarios de todo el país para compartir sus nuevas canciones y reencontrarse con su público, en un recorrido que celebra tanto su presente creativo como una trayectoria fundamental dentro de la música argentina.

Las entradas para el show del 21 de mayo en La Trastienda estarán disponibles en el sitio web de La Trastienda y en Passline.

     

 

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