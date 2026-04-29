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Juana Viale, Martita Fort y más: los mejores y peores looks de la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda

Con la presencia de Nicole Neumann, Juana Viale, Mariano Martínez, Marcela Tinayre y Graciela Borges, entre muchas otras celebrities la noche se llenó de glamour y looks impactantes que no pasaron desapercibidos. Mirá.

29 abr 2026, 09:30
Juana Viale, Martita Fort y más: los mejores y peores looks de la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda
Juana Viale, Martita Fort y más: los mejores y peores looks de la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda

Juana Viale, Martita Fort y más: los mejores y peores looks de la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda

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El mundo del espectáculo y la moda se reunió este martes por la noche en la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2, un evento que convocó a numerosas figuras del ambiente artístico local en una velada atravesada por el cine, la estética y el despliegue fashionista.

Bajo una consigna bien definida, los invitados formaron parte activa de la propuesta: todos debían lucir outfits en rojo y negro. El resultado fue una alfombra roja que se transformó en una auténtica vidriera de estilos, donde convivieron apuestas clásicas con elecciones más audaces, marcando personalidad en cada aparición.

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Entre las presencias más destacadas, Juana Viale, reciente ganadora del Martín Fierro de Oro de la Moda, apostó por un look de alto impacto visual con un vestido largo, entallado y en un rojo vibrante, firmado por Gino Bogani. La pieza, de líneas simples pero

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imponentes, se complementó con un escote recto delineado en negro que realzó la zona de los hombros y aportó un aire escénico. Para cerrar el estilismo, eligió llevar el cabello recogido con efecto tirante, maquillaje con foco en la mirada y accesorios sutiles.

La convocatoria reunió a una gran cantidad de referentes del ambiente fashion y del espectáculo, que no quisieron perderse la cita. Por la alfombra desfilaron Coco Fernández, Fabián Medina Flores, Claudio Cosano, Mariano Martínez y Melina, Marcela Tinayre, Marta Fort, Flor de la Ve, Juli Castro, Valentina Salezzi, Angie Landaburu, Juli Poggio, Verónica de la Canal, Gustavo Pucheta y Fabián Paz, Cande Ruggeri, Christian Sancho y Panni Margot, Stephanie Demner, Emily Lucius, Roberto Piazza y Walter Vázquez, Robertito Funes Ugarte y César Juricich, quienes desplegaron sus mejores elecciones estilísticas en una noche donde la moda fue la gran protagonista.

Así, la avant premiere no solo funcionó como presentación cinematográfica, sino también como una celebración del estilo y la creatividad dentro del universo local.

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RS FOTOS.

De qué se trata El diablo se vista a la moda 2

A casi dos décadas del fenómeno original, El Diablo Viste a la Moda 2 llega para reactivar uno de los universos más icónicos del cine fashionista, pero con un giro acorde a los tiempos que corren. La esperada secuela de comedia dramática, producida por 20th Century Studios, propone un nuevo escenario donde el poder, la moda y los medios vuelven a chocar, esta vez atravesados por la revolución digital.

La historia retoma el eje en Miranda Priestly, nuevamente interpretada por Meryl Streep, quien ahora enfrenta un contexto completamente distinto al que supo dominar. En medio del declive de los medios impresos, el personaje intenta sostener la relevancia de la revista Runway mientras se acerca a una posible jubilación. Sin embargo, el mayor obstáculo no será solo el paso del tiempo, sino una inesperada rival: su exasistente Emily Charlton.

El personaje de Emily Blunt reaparece con un rol completamente transformado. Lejos de aquella asistente exigida y subordinada, ahora se posiciona como una poderosa ejecutiva dentro del mundo de la moda, lo que la enfrenta directamente con su antigua jefa en una disputa de poder que promete tensión y momentos filosos.

El diablo se viste a la moda 2

El film también marca el regreso de personajes clave que fueron fundamentales en la primera entrega. Anne Hathaway vuelve a ponerse en la piel de Andy Sachs, mientras que Stanley Tucci retoma su querido rol de Nigel, sumando así una cuota de nostalgia que dialoga con esta nueva etapa de la historia.

Con dirección de David Frankel y guion de Aline Brosh McKenna, la película busca reflejar no solo la evolución de la industria de la moda, sino también los desafíos personales que enfrentan sus protagonistas años después. La trama pone el foco en cómo se reinventan en un mundo donde las reglas cambiaron por completo.

En cuanto a su lanzamiento, el estreno mundial en cines está previsto para finales de abril y el 1 de mayo de 2026. Además, la producción suma un atractivo internacional con locaciones en Milán, Italia, una de las capitales indiscutidas de la moda.

Así, El Diablo Viste a la Moda 2 se perfila como una secuela que no solo apuesta al recuerdo, sino que actualiza su mirada para contar una historia donde el glamour sigue intacto, pero el juego ya no es el mismo.

     

 

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