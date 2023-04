Jorge Polanuer presenta su nuevo grupo "Polaband", este sábado, con un show en San Telmo

Polanuer, cofundador del grupo Cuatro Vientos y quien durante su trayectoria tocó junto a Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Claudio Gabis y eventualmente con Charly García, León Gieco, Cahgo Spasiuk, se expresó acerca de cuál fue su motivación para embarcarse en este proyecto.

Polanuer: "La música me salvó la vida”

jorge-polanuer-saxofonisya.jpg

"La música me salvó la vida. Me acompañó en momentos muy difíciles. Me iluninó en los oscuros tiempos de dictadura militar, me dio muchísimas alegrías y experiencias que me formaron. El objetivo de esta aventura es compartir e intentar transmitir esa alegría y plenitud que enriquece el alma de las personas".

Redes sociales:

Instagram: jorgepolanuer

YouTube: https://www.youtube.com/@polanuer