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Grupo América presentó "Guardianes de la Gloria", una gran cobertura multiplataforma para el Mundial FIFA 2026

Grupo América presentó este miércoles en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI) “Guardianes de la Gloria”, la propuesta multiplataforma que acompañará la cobertura del Mundial FIFA 2026 a través de Radio La Red, América TV, A24.

6 may 2026, 16:05
Grupo América presentó Guardianes de la Gloria, una gran cobertura multiplataforma para el Mundial f
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Juan Cruz Avila
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Grupo América presentó este miércoles en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI) “Guardianes de la Gloria”, la propuesta multiplataforma que acompañará la cobertura del Mundial FIFA 2026 a través de Radio La Red, América TV, A24 y todo el ecosistema digital del grupo.

Con Radio La Red, líder del fútbol en Argentina y con el mejor equipo deportivo del país, la cobertura tendrá presencia en las tres sedes del Mundial: Estados Unidos, México y Canadá, llevando toda la pasión, el análisis y la información de la Copa del Mundo a cada rincón.

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“Guardianes de la Gloria” es un camino que ya comenzó y que acompañará cada etapa rumbo al Mundial 2026, construyendo contenido, audiencia, visualización y relevancia con una propuesta integral y multiplataforma.

Bajo el concepto “Donde todo pase, ahí vamos a estar”, Radio La Red desplegará la cobertura más completa del país con relatos de todos los partidos y 15 horas diarias en vivo desde el Mundial más largo de la historia.

Desde el 1° de junio, Gustavo Yarroch estará junto a la Selección Argentina en Kansas acompañando cada paso de los campeones del mundo. Además, la radio transmitirá en vivo los amistosos previos al debut mundialista desde Estados Unidos.

A partir del 8 de junio, gran parte de la programación de Radio La Red se instalará en Estados Unidos con “Toti 910”, “López 910”, “MP 910”, “Un Buen Momento” y “Fútbol 910” transmitiendo desde Dallas y Miami. El 11 de junio comenzará la cobertura del partido inaugural y, desde entonces, se transmitirán todos los encuentros hasta la final.

La propuesta también se expandirá en América TV, líder del vivo, la actualidad y el impacto. Desde el 3 de junio, Martín Salwe y Leo Paradizo viajarán como enviados especiales a Estados Unidos para mostrar el color, la actualidad de los equipos, los highlights y todo el entretenimiento alrededor de la Copa del Mundo.

En A24, la información será permanente con cobertura minuto a minuto, análisis y contexto acompañando cada paso de la Selección Argentina.

Embed - America TV on Instagram: "¡EL CAMINO A LA GLORIA YA EMPEZÓ Y NOSOTROS ESTAMOS LISTOS! Presentamos Guardianes de la Gloria, la cobertura multiplataforma más completa para el Mundial FIFA 2026. De la mano de Grupo América, vamos a estar en cada sede, en cada estadio y donde sea que esté la pasión. ¿Qué te espera? Radio La Red: 15 horas diarias en vivo desde EE. UU., México y Canadá. ¡Relatamos todos los partidos! América TV y A24: El color, los highlights y la información minuto a minuto con enviados especiales. Streaming exclusivo: Reacciones en tiempo real, debates y cámaras exclusivas para vivir el mundial como si estuvieras ahí. Bajo el lema "Donde todo pase, ahí vamos a estar", nuestro equipo de figuras (Gustavo López, Toti Pasman, Marcelo Palacios y muchos más) ya está listo para defender la ilusión. ¡Acompañanos en este viaje! #GuardianesDeLaGloria #Mundial2026 #A24 #RadioLaRed #AmericaTV"
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Los “Guardianes de la Gloria” son Toti Pasman, Gustavo López, Marcelo Palacios, Leo Gentili, Hugo Balassone, Martín Salwe, Leo Paradizo, Gustavo Cima, Martín Arevalo, Daniel Baretto, Gustavo Yarroch, Majo Lezcano, DanielFava y Alejandro Calumite, un equipo de figuras y especialistas que acompañará cada jornada del Mundial con información, análisis, relatos y toda la pasión de la Copa del Mundo.

Además, llega el streaming de “Guardianes de la Gloria” , una experiencia digital pensada para amplificar audiencias y generar contenido en tiempo real con relatos de Radio La Red, cámaras de reacción, debates post partidos e invitados especiales.

Con esta propuesta, Grupo América reafirma su liderazgo en transmisiones deportivas y su apuesta por una cobertura innovadora, federal y multiplataforma para vivir el Mundial FIFA 2026 como ningún otro medio sabe hacerlo.

Porque “Guardianes de la Gloria” no es solo una cobertura. Es la forma en que se va a vivir el Mundial FIFA 2026.

El Centro Audiovisual Inmersivo, lugar donde se llevó a cabo el espectacular evento, es un espacio equipado con tecnología de última generación para la realización de exhibiciones y encuentros. Diseñado para que grandes marcas creen experiencias inmersivas que conecten con sus audiencias de forma memorable.

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