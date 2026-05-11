Llaryora: "Destruir, desfinanciar o asfixiar a las escuelas técnicas es sacrificar el presente y el futuro de la industria nacional"

Desde la administración cordobesa señalaron que la eliminación de ese mecanismo dejó las transferencias sujetas “a la discrecionalidad de la Nación”.

En ese contexto, desde el Gobierno provincial destacaron que los fondos nacionales que percibirá Córdoba para la educación técnica será de $400 millones, mientras que la Provincia aportará $2.000 millones para garantizar el funcionamiento de las escuelas. De esa manera, el fondo provincial quintuplica al de Nación.

"No hay trabajo sin industria"

“Las escuelas técnicas necesitan ser sostenidas, no desfinanciadas porque son la base de la creación de talentos para nuestras industrias”, expresó el gobernador y vinculó el sostenimiento de estas instituciones con el desarrollo productivo. “No hay trabajo sin industria y no hay industria sin talento”, sostuvo.

Durante su discurso, Llaryora aseguró que el crecimiento de muchas ciudades del interior provincial está directamente relacionado con sus parques industriales y con la formación que brindan las escuelas técnicas. “Al recorrer las ciudades del interior, todas ellas se desarrollan a partir de sus parques industriales, cuyos talentos surgieron de las escuelas técnicas. Por eso, asfixiar las escuelas técnicas es sacrificar a las industrias y los países donde desaparecen las industrias se quedan sin progreso. Sin el valor agregado que ofrecen nuestras industrias, será imposible crecer”, afirmó.

El mandatario también comparó la situación actual con el escenario económico previo a la crisis de 2001. “En aquella época también nos quisieron volver a convencer de que la Argentina no debía tener industria y que solo debía estar condenada a los servicios o a la producción primaria”, recordó.

En ese marco, destacó el rol que tuvieron los docentes técnicos durante esos años para sostener las instituciones educativas. “Estas escuelas son producto de esa resistencia, de esos maestros que, cuando recibían decretos de cierre, encontraban una y otra forma pedagógica para sostenerlas”, señaló.

"Gracias a ese esfuerzo, esas instituciones siguieron funcionando, luego se reabrieron plenamente y hoy forman parte del acervo industrial argentino”, reivindicó.

Además, pidió trabajar junto a intendentes y comunidades educativas para reclamar el restablecimiento del financiamiento nacional y aseguró que la Provincia no dejará solos a los docentes de las escuelas técnicas.

La cifras de las escuela técnicas de Córdoba

Actualmente, la provincia cuenta con una red de 953 instituciones secundarias y 131 anexos, donde estudian alrededor de 350.000 alumnos. Dentro de ese esquema funcionan 252 escuelas técnicas, de las cuales 49 son privadas, además de 41 escuelas ProA, 27 Escuelas Secundarias con Formación Profesional y 473 secundarias orientadas que ya implementan formación profesional y capacitación laboral.

Durante la actividad, Llaryora también encabezó una entrega de 415 netbooks destinadas a escuelas de distintos niveles y modalidades de la ciudad de San Francisco, en el marco del programa Tecno Presente.

El acto se realizó en el IPET N°50 Ingeniero Emilio F. Olmos, institución donde el gobernador cursó sus estudios secundarios.

Las computadoras fueron distribuidas entre distintos establecimientos educativos de la ciudad, entre ellos el Colegio Superior San Martín, la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda y varios IPEM, IPEA e IPET de San Francisco.