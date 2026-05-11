El exabrupto de Eugenia Ruiz a Marixa Balli en pleno debate por Gran Hermano: "Vos votás con la..."

El episodio dejó en evidencia las diferencias que existen dentro del panel a la hora de analizar el juego de Gran Hermano. Eugenia Ruiz, que conoce el reality desde adentro por su paso como participante, no dudó en ir al frente con sus opiniones, aunque esta vez le salió caro: en lugar de imponer su punto de vista, terminó siendo cuestionada por sus propias compañeras.

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¿Manu hizo complot en la casa de Gran Hermano?

Días atrás en Gran Hermano, El Big se comunicó con la casa para hablar de "conductas tramposas" en la ducha, haciendo referencia a un presunto complot en el juego.

En el reality no dudaron en apuntar a Manu. Emanuel fue el más categórico: "En el baño se sacan los micrófonos. Por eso, siempre que se iban a bañar. Yo el otro día le digo 'Está el baño libre' y Manu dijo: 'Naza, ¿nos bañamos?'". Y cerró sin rodeos: "Es Manu de acá a la China".

El señalamiento tiene sustento: Nazareno, el último eliminado, había revelado afuera que se juntaba con Manu en la ducha para hablar sin micrófonos.

En la charla con Ema, Zunino lo recordó: "Hasta él me había contado: 'Che, en ediciones anteriores se ponían con jabón. Se decían con jabón acá, las iniciales'". Según trascendió, Ema fue a tocar el timbre al confesionario para a Gran Hermano que intervenga con una medida y dejó en claro que no piensa quedarse callado.