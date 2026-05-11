Canasta básica: cuánto necesitó una familia tipo en abril para ser considerada clase media en CABA

Canasta total

El cálculo surge de multiplicar por 1,25 la Canasta Total, que en abril alcanzó los $1.907.612 para ese tipo de hogar. Esa fórmula, establecida en la metodología elaborada por el Idecba en 2008, fija el límite mínimo del estrato denominado “sector medio-clase media”.

El tope de ese mismo segmento equivale a cuatro veces la Canasta Total, es decir, $7.630.448. Por encima de ese ingreso, el hogar pasa a ser considerado dentro de los sectores acomodados.

Pobreza e indigencia

Un hogar de estas características se considera en situación de indigencia cuando sus ingresos no superan los $821.208 mensuales, valor que corresponde a la Canasta Básica Alimentaria y que marca la línea de indigencia.

Si los ingresos superan ese piso pero no alcanzan los $1.513.033, el hogar se ubica en situación de pobreza no indigente, ya que ese monto se corresponde con la Canasta Básica Total, que define la línea de pobreza.

Entre $1.513.033 y $1.907.612 se encuentran los denominados no pobres vulnerables, mientras que entre $1.907.612 y $2.384.515 se ubica el sector medio frágil.

image.png Si los ingresos no alcanzan los $1.513.033, el hogar se ubica en situación de pobreza no indigente.

Para una pareja de adultos mayores, ambos económicamente inactivos y propietarios de su vivienda, el ingreso mínimo necesario para ser considerado de clase media es de $1.241.518. En tanto, para un adulto varón de 25 años, propietario y con actividad laboral, el piso se reduce a $860.770.

Por su parte, para una pareja joven de 25 años, ambos activos y propietarios, necesita al menos $1.398.976 para ubicarse dentro del estrato de clase media. En cambio, para ese mismo perfil pero sin vivienda propia y con el costo del alquiler incluido en la canasta, el ingreso requerido asciende a $1.765.950.

La diferencia entre ambos casos es de $366.974 y evidencia el impacto que tiene el alquiler en el presupuesto de los hogares en la Ciudad de Buenos Aires.