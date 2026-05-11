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Canasta básica: cuánto necesitó una familia tipo en abril para ser considerada clase media en CABA

Una familia tipo necesita más de $2.300.000 para ser de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño.

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Una familia tipo necesitó $2.384.515 mensuales para ser considerada de clase media en abril. (Foto: archivo)

Una familia tipo necesitó $2.384.515 mensuales para ser considerada de clase media en abril. (Foto: archivo)
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Luego de informar una inflación del 2,5% en abril que llevó el índice interanual porteño al 32,4%, el relevamiento permitió conocer detalles sobre la estratificación social en el distrito y mostró que una familia tipo necesitó más de $2.300.000 mensuales para alcanzar un nivel de ingresos compatible con la clase media.

En ese marco, una pareja de 35 años, ambos activos laboralmente y dueños de su vivienda, con dos hijos varones de entre 9 y 6 años, necesitó un ingreso familiar mínimo de $2.384.515 por mes para pertenecer a la clase media.

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Una familia tipo necesita más de $2.300.000 para ser de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una familia tipo necesita más de $2.300.000 para ser de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Canasta total

El cálculo surge de multiplicar por 1,25 la Canasta Total, que en abril alcanzó los $1.907.612 para ese tipo de hogar. Esa fórmula, establecida en la metodología elaborada por el Idecba en 2008, fija el límite mínimo del estrato denominado “sector medio-clase media”.

El tope de ese mismo segmento equivale a cuatro veces la Canasta Total, es decir, $7.630.448. Por encima de ese ingreso, el hogar pasa a ser considerado dentro de los sectores acomodados.

Pobreza e indigencia

Un hogar de estas características se considera en situación de indigencia cuando sus ingresos no superan los $821.208 mensuales, valor que corresponde a la Canasta Básica Alimentaria y que marca la línea de indigencia.

Si los ingresos superan ese piso pero no alcanzan los $1.513.033, el hogar se ubica en situación de pobreza no indigente, ya que ese monto se corresponde con la Canasta Básica Total, que define la línea de pobreza.

Entre $1.513.033 y $1.907.612 se encuentran los denominados no pobres vulnerables, mientras que entre $1.907.612 y $2.384.515 se ubica el sector medio frágil.

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Si los ingresos no alcanzan los $1.513.033, el hogar se ubica en situación de pobreza no indigente.

Si los ingresos no alcanzan los $1.513.033, el hogar se ubica en situación de pobreza no indigente.

Para una pareja de adultos mayores, ambos económicamente inactivos y propietarios de su vivienda, el ingreso mínimo necesario para ser considerado de clase media es de $1.241.518. En tanto, para un adulto varón de 25 años, propietario y con actividad laboral, el piso se reduce a $860.770.

Por su parte, para una pareja joven de 25 años, ambos activos y propietarios, necesita al menos $1.398.976 para ubicarse dentro del estrato de clase media. En cambio, para ese mismo perfil pero sin vivienda propia y con el costo del alquiler incluido en la canasta, el ingreso requerido asciende a $1.765.950.

La diferencia entre ambos casos es de $366.974 y evidencia el impacto que tiene el alquiler en el presupuesto de los hogares en la Ciudad de Buenos Aires.

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