David Bisbal regresa a la Argentina con un nuevo show: cuándo será

Con una carrera de impacto global, Bisbal acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales, entre ellos 3 Latin Grammy, 3 Premios Billboard Latinos y 3 World Music Awards. Además, obtuvo 11 Discos de Diamante y vendió más de 6 millones de entradas a lo largo de más de 1.250 conciertos, presentándose en escenarios emblemáticos como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Olympia de París.

En Argentina, ese vínculo se mantiene más vigente que nunca. En el último año, David Bisbal registró 95 millones de reproducciones en YouTube en el país, con Buenos Aires como principal foco de consumo dentro del territorio nacional. La ciudad se consolida, además, como una de sus plazas más importantes a nivel global, reafirmando la conexión sostenida entre el artista y el público local.

La llegada de Bisbal al Movistar Arena se da en un momento clave de su recorrido internacional. En paralelo al lanzamiento de nueva música, Tour Eternos 2026 propone un directo renovado, con nuevos arreglos musicales, una puesta en escena de alto nivel y una búsqueda más clásica y atemporal, donde la voz, la interpretación y la cercanía con el público ocupan un lugar central.

Además, su vínculo con la Argentina se fortaleció en los últimos años a partir de colaboraciones junto a artistas locales como Luciano Pereyra, Emanero y La K’onga, ampliando su presencia dentro de la escena musical argentina y acercándolo aún más a un público que lo acompaña desde hace más de veinte años.

Las entradas se podrán adquirir a través de www.movistararena.com.ar. La preventa exclusiva Banco Macro comenzará el martes 12 de mayo a las 10:00 hs, con 6 cuotas sin interés para clientes del banco. La venta general comenzará el miércoles 13 de mayo a las 10:00 hs. El beneficio de 6 cuotas sin interés con Banco Macro estará disponible durante todo el período de venta.

David Bisbal en Buenos Aires será una noche para cantar las canciones que se repiten a lo largo de nuestra historia, celebrar sus grandes clásicos y ser parte de una nueva etapa musical en la carrera de uno de los artistas hispanos más reconocidos y queridos a nivel internacional.