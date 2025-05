Nicolás Repetto contó por qué se separaron su hija Juana y Sebastián Graviotto: "Algo.."

“Eso le recicla su producto y está metida en una que es la de ella, digamos, y que es un baile en que la lucha. Para mí es un trabajo que tiene ‘7x24’. Es un recontra trabajo que no tiene descanso”, continuó Nicolás Repetto.

En cuanto a las razones de la separación de Juana y Sebastián, Repetto remarcó: “No creo que sea algo malo que se separó, es una cosa que puede suceder digamos".

“Y como siempre que estás expuesto, tenés los tipos que te van a odiar. O sea, si estás expuesto ya sabés que tenés ‘la ley del 33-33-33. Es 33 por ciento de tipos que no les importa nada, 33 por ciento que te quieren y 33 por ciento que te odian, básicamente, y después se va corriendo de acuerdo a tu suerte o a tu talento”, concluyó sobre su teoría.

Juana Repetto reveló el verdadero motivo de su separación de Sebastián Graviotto: "Me sorprendió"

La separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto fue una verdadera sorpresa. En una nota con Puro Show, la actriz habló por primera vez con la prensa durante el estreno teatral de su padre, Nicolás Repetto.

“Estoy muy bien, obvio que es un proceso y en este caso tengo dos hijos que está bueno acompañar. Pero venimos muy bien. Por suerte estamos muy bien”, expresó.

“Se enteraron a la semana real. No me molesta, sabía que iba a pasar tarde o temprano. Me sorprendió, sí, que fuese como tan rápido, y no sé cómo hacen para saber y enterarse de cosas tan privadas, porque ni siquiera sabían algunos amigos. Me sorprendió, sí, que se filtró al toque, que se supiera tan pronto”, añadió.

“Se habló de una infidelidad por parte de él, te lo pregunto”, indagó el periodista del ciclo de El Trece. “No, no, por lo menos en esta situación en particular, que yo sepa, no”, respondió Juana.

La actriz expuso detalles de la razón detrás de la ruptura. “No tuvo que ver con infidelidades.Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no veníamos logrando funcionar bien como familia. Y me parece que de esta manera podemos funcionar mucho mejor”, agregó.

Al final, Juana Repetto dejó abierta la posibilidad de haber sido traicionada por Sebastián Graviotto: “Si él estaba en Mendoza, yo estaba acá, no me enteré. Es probable, la gente se chamulla con gente, y esas cosas pasan... ¿Qué sé yo? ¿Quién te dice que no? Yo me entero, me lo estás contando vos”.