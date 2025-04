Juana Repetto se sinceró sobre cómo transita su separación de Sebastián Graviotto: "Permitirse caer"

Acto seguido, explicó: “Hoy fue una tarde difícil en casa, no siempre es fácil acompañar y sostener. Está bien permitirse caer por un ratito, siempre los hijos (aunque por ellos hayamos caído) nos dan la fuerza para levantarnos y seguir”.

Luego, se mostró cenando junto a sus hijos y actualizó: “Nada que unos ricos fideos con tuco de pollo y viendo televisión en la cama no solucionen”.

“A veces está bien salirse de la rutina y 'romper las reglas'. Día de semana, comida en la cama y TV nos ayudó a cambiar la energía y terminar el día con una sonrisa”, agregó.

Y completó: “Me lo digo a mí que me cuesta un huevo salirme de la estructura. A veces querer tener todo bajo control y que funcione ‘perfectamente’ sale caro al pedo”.

Juana Repetto con sus hijos tras la separación

Juana Repetto cruzó a Sebastián Graviotto tras el descargo que hizo por la separación: "A veces..."

Luego de siete años en pareja, Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron y en las últimas horas él rompió el silencio y contó que tenía intenciones de seguir intentando mantener la relación.

"Yo quería seguir intentándolo, no renunciar al trabajo que hay que hacer para poder seguir con la familia, con los proyectos... ella considera que no, que ya está y está bien, y le agradezco, porque no es fácil", reconoció muy angustiado Graviotto.

Lo cierto es que desde las redes sociales, tras ese descargo, Juana Repetto compartió una profunda reflexión junto a imágenes con sus hijos Toribio y Belisario.

juana repetto reflexion tras el video de sebastian graviotto.jpg

"Aunque a veces uno se sienta así... Sos buena mamá, una buena mujer. Estás en camino y eso ya es un montón", precisó en una historia desde la cuenta de Instagram databyjuarepetto.

"No todo tiene que estar perfecto para que estés bien. Confiá. Vos también estás en tu lugar", continuó en otro mensaje con un consejo para sus seguidoras.

"A veces te olvidás, pero lo estás haciendo bien. Sos una buena mamá. Sos una buena mujer. Tus hijos están bien. Vos estás haciendo lo mejor que podés. Y aunque a veces duela, te dé miedo o te sientas perdida... estás en camino. Confiá. Todo está en su lugar. Vos también", siguió analizando Juana Repetto.

Y cerró tras separarse de Sebastián Graviotto: "A veces necesitás que te lo recuerden. Estás haciendo lo mejor que podés. Y aunque no lo veas todo el tiempo… eso ya es muchísimo. Guardalo, compartilo, repetilo cuando lo necesites".