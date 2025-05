Juana Repetto reveló el verdadero motivo de su separación de Sebastián Graviotto: "Me sorprendió"

“Se enteraron a la semana real. No me molesta, sabía que iba a pasar tarde o temprano. Me sorprendió, sí, que fuese como tan rápido, y no sé cómo hacen para saber y enterarse de cosas tan privadas, porque ni siquiera sabían algunos amigos. Me sorprendió, sí, que se filtró al toque, que se supiera tan pronto”, añadió.

“Se habló de una infidelidad por parte de él, te lo pregunto”, indagó el periodista del ciclo de El Trece.

“No, no, por lo menos en esta situación en particular, que yo sepa, no”, respondió Juana.

La actriz expuso detalles de la razón detrás de la ruptura. “No tuvo que ver con infidelidades. Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no veníamos logrando funcionar bien como familia. Y me parece que de esta manera podemos funcionar mucho mejor”, agregó.

Al final, Juana Repetto dejó abierta la posibilidad de haber sido traicionada por Sebastián Graviotto: “Si él estaba en Mendoza, yo estaba acá, no me enteré. Es probable, la gente se chamulla con gente, y esas cosas pasan... ¿Qué sé yo? ¿Quién te dice que no? Yo me entero, me lo estás contando vos”.

Trascendió el verdadero y duro motivo que detonó la separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto

A comienzos de abril, Juana Repetto y Sebastián Graviotto confirmaron su separación. La pareja buscó frenar las especulaciones sobre los motivos que los llevaron a tomar esa decisión luego de siete años juntos y un hijo en común, por lo que ambos aclararon en sus redes que se trataba de "una decisión muy pensada y de común acuerdo, sin terceros en discordia".

Lo cierto es que el fin de semana pasado fueron vistos almorzando juntos en público con sus tres hijos, y según testigos, el clima entre ellos era cordial.

En Puro Show (El Trece) comentaron el encuentro, destacaron que ambos hacen lo posible para que los chicos no sufran, y fue entonces cuando Pampito lanzó una versión polémica sobre la causa de la separación.

"Tengo entendido que a Reina (Reech, madre de Juana), él no le caía muy bien. No sé por qué, no tengo los motivos, pero después ella lo aceptó, por supuesto. De hecho, en un momento vivía muy cerca de Juana y Sebastián, y ayudaba cuidando a los chicos. Es una madre y abuela muy presente", explicó. En teoría, la opinión de su madre habría influido en la decisión de Juana cuando comenzaron los problemas.

Por su parte, Pochi señaló que la distancia también fue un factor determinante, ya que los frecuentes viajes de él y las responsabilidades laborales de Juana en Argentina habrían enfriado la relación. "También se habló de reiteradas infidelidades. De parte de él", concluyó.