Lali Espósito explotó contra Miranda! por una jugada inesperada en La Voz Argentina 2025: "¡Me la voy a cobrar, eh!"

"Pero sabemos que te iba a elegir a vos, entonces te bloqueamos", le respondió Sergi. "No es verdad que me iba a elegir a mí", expresó la artista. Acto seguido, el cantante de Miranda! le consultó a la participante si la hubiese elegido y Nina le dio la razón.

"No me digas esto, lloro... Bueno, yo la voy a ir a abrazar igual porque puedo. Me han cortado las alas", dijo la intérprete de Fanático y agregó picante: "Me la voy a cobrar Miranda! eh".

Nico Occhiato, emocionado por su nuevo desafío en La Voz Argentina 2025: "Es lo que siempre soñé"

Nico Occhiato se encuentra atravesando un punto clave en su carrera profesional, luego de haber sido elegido para ponerse al frente de La Voz Argentina 2025, uno de los formatos más exitosos de la televisión nacional.

En una charla con PrimiciasYa, expresó su entusiasmo por este nuevo desafío, al que considera un reconocimiento a su trayectoria desde el universo del streaming. “Siempre soñé con que me dieran la posibilidad de conducir el prime time de Telefe, es lo máximo”, reconoció con emoción.

"Ya falta poco para que arranque y estoy ansioso para que vean todo lo que está pasando, es muy divertido, muy emocionante para mí es el formato más lindo que hay en la televisión", remarcó Nico.

Más adelante, explicó: "Es un desafío para mí porque en esta primera instancia de las audiciones a ciegas me toca estar acompañando a las familias y por ahí contando las historias detrás de esas voces que vienen a participar. Estamos haciendo un laburo muy piola porque además estoy yendo a la casa de los participantes para sumar a la historia, entonces viajo a los provincias o voy a la casa de los participantes que viven acá en Buenos Aires. Y no solo conocemos la historia porque no las cuentan sino que trato de meterme en su casa, en su familia y trato de saber de dónde viene cada sueño. Estamos haciendo un laburo re lindo y espero que se disfrute".

Este nuevo rol también implicó una reorganización en su rutina diaria: ahora debe terminar antes su programa matutino en Luzu TV para poder asistir a las grabaciones, que se extienden hasta la noche. "No dejo de seguir estando en Nadie dice nada a la mañana, algunos días tuve que faltar y bueno tengo ahí un equipo que me banca. Si no falto, hago Nadie dice nada y al mediodía salgo corriendo para Telefe. Pero estoy re contento, feliz, es lo que que siempre soñé, y estoy disfrutándolo".

En esta edición de La Voz Argentina, el jurado estará compuesto por figuras de primer nivel: Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! "Son todos artistas que escucho y admiro, y como jurados son bárbaros. Los escuchás hablar y tienen una sensibilidad que por algo son tan grosos, son el mejor jurado de la televisión por escándalo para mí", dijo Nico sobre sus compañeros.

La producción del programa llevó adelante una intensa búsqueda de talentos en todo el país, con castings multitudinarios que prometen una temporada cargada de emoción. Como es habitual, el ciclo comenzará con las audiciones a ciegas, donde los participantes deberán conquistar a al menos uno de los coaches para que se den vuelta y los sumen a su equipo.

En Telefe, las expectativas son altas: el estreno está previsto para el lunes 23 de junio a las 21:45, y se espera que el programa mantenga el excelente rating que viene marcando Gran Hermano 2024, que se despedirá de la pantalla la semana próxima.

Con este proyecto, Nico Occhiato regresa a Telefe tras haber conducido El Último Pasajero entre 2022 y 2023. Ahora, se pone al frente de la versión local de The Voice, el exitoso formato neerlandés que ya tuvo cuatro temporadas en el canal entre 2012 y 2022.