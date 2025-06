Viralizan un video oculto de Eugenia de Gran Hermano destrozando a Roberto García Moritán

Embed

Es así que desde la virtualidad, la médica e influencer santiagueña no perdió la oportunidad de hacer pública su clara postura a favor de Pampita. Con el mismo humor ácido e irónico con el que acaparó la atención de los televidentes en su estadía dentro de la casa de Gran Hermano, disparó también contra las supuestas amantes del empresario y político.

“¿Sabés qué me indigna? Que esas minas van y buscan tipos que no son los más hegemónicos que hay en el mercado pero como es 'el marido de', 'ay yo también quiero. Me gusta'", lanzó filosa así como también aseguró tajante: "Son una manga de envidiosas, inseguras y zorras, con todo respeto, no me quiero imaginar”.

Asimismo, en ese video Eugenia Ruiz confesaba lo ansiosa que estaba por ver a Pampita en el programa de Susana Giménez revelando los detalles de la ruptura, así como también se preguntaba cómo iría vestida y cuánto le pagarían a la modelo por hablar de su fracaso matrimonial.

Así las cosas, hoy a la distancia Eugenia ya sabe que Pampita cobró 10 mil dólares por sentarse en el living televisivo de la diva, así como también que en ese momento no dijo absolutamente nada lo que indignó a la conductora dado que la dejó mal parada televisivamente hablando; pero muestra a las claras sus verdaderas ganas de desembarcar en los medios.

Quizás es por ello que la producción de Gran Hermano ya la confirmó como analista de la edición dorada del reality que probablemente comience durante el próximo verano, siempre en el canal de las pelotas.

Eugenia Ruiz 1 GH.jpg

Eugenia de Gran Hermano dijo qué angelita eliminaría del panel de LAM y encendió la polémica

Este miércoles, Eugenia Ruiz, una de las exjugadoras más picantes de Gran Hermano 2024 (Telefe), visitó el estudio de LAM (América TV), programa del que confesó ser fanática, y no dudó en prender el ventilador al responder sin filtros las preguntas de Ángel de Brito y su panel.

“¿Cuál fue la peor angelita?”, le preguntó directo el conductor. Y Eugenia no esquivó la consulta: “La que me embolaba era Mariana Brey. Ahora la quiero, pero antes me aburría, hablaba mucho y no redondeaba, era larguera”.

Más adelante, Pepe Ochoa quiso saber a cuál de las actuales angelitas sacaría para ocupar su lugar, y la respuesta fue aún más picante: “A Laura Ubfal, porque me cuereó”, lanzó con una sonrisa pícara. Y enseguida redobló la apuesta sobre qué analista de GH eliminaría: “A Pilar Smith la amo, pero también la saco”.

Embed

Consultada sobre el desempeño de Santiago del Moro como conductor del reality, Eugenia fue categórica: “Lo amo. Me encanta cómo conduce, me parece un recontra conductor. Por algo está donde está”.

Sin embargo, Ochoa puso en duda su entusiasmo y le retrucó: “¿No te pareció que ayer se quiso sacar el programa de encima?”, dejando entrever que no todos en el panel comparten la misma admiración por el conductor de GH.

Con su espontaneidad intacta, Eugenia volvió a dejar en claro por qué fue una de las figuras más comentadas de la casa más famosa del país.