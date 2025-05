Pamela David reveló un duro desplante de Moria Casán que nunca salió al aire: "Se enojó por..."

A lo que Pamela David explicó qué pasó aquella vez: "Año 2010, mi segundo y último año en Animales sueltos, después empecé Desayuno (Americano). Y la señora es Moria Casán a quien amo igual, quiero decir esto, voy a contar toda la escena".

Embed

"Fue ella haciendo la suplencia en la conducción de Alejandro Fantino que estaba en el Mundial de Sudáfrica, yo vengo del Mundial y discutimos. No recuerdo bien el por qué", continuó la conductora de Desayuno Americano.

Y remarcó sobre ese momento de tensión entre las dos: "No importa por qué discutimos. Yo era panelista y el programa era grabado, entonces nunca salió".

"No fue una pelea, ella se enojó. Ella dijo como conductora tenía una postura y yo como panelista digo 'yo no creo...' Se sacó el micrófono y se fue enojada", concluyó Pamela David sobre aquel cruce con Moria Casán.

pamela david lam.jpg

Moria Casán reveló por qué rechazó ir a la mesa de Mirtha Legrand y Juana Viale: "Lo único que me falta..."

Desde Mar del Plata, en una nota con Intrusos (América TV), Moria Casán explicó este lunes el motivo por el que no visitará el programa de Mirtha Legrand y Juana Viale.

La lengua karateka se refirió a la invitación que le hicieron para ir al programa Almorzando con Juana y aseguró: “No me divierte ir a esas mesas compartidas y tampoco me interesa hacer una sola, si es que me lo propusieran”.

"Ya se conoce mucho de mi vida, me conozco yo, ¿qué más vamos a hablar? No me resulta divertido”, agregó la One.

Además, sobre la nieta de La Chiqui, opinó: “Es divina la chica, no tengo nada, al contrario. Me encanta estar siempre invitada por los productores y lo único que hay que decir es que no. Todo lo que hay en mi vida lo voy a mandar en la serie”.

Por último, ante la pregunta del cronista sobre si vio el programa de Juana, comentó con humor: "Un domingo al mediodía lo único que me falta es ver el programa de Juana con 32 grados”.