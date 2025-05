Santiago del Moro confesó quién autorizó el reingreso de Catalina Gorostidi a Gran Hermano padeciendo un trastorno alimenticio

Luego, sobre aquel reingreso de Cata a Gran Hermano que despertó mucha polémica en el afuera, el animador aclaró: “Todos los chicos que entran se tienen que hacer un montón de estudios y hay un médico que firma y aprueba eso”.

“Me parece que a Cata la casa le hizo muy bien, ella tenía su terapeuta ahí. Los chicos tienen asistencia psicológica adentro de la casa. La rompió siempre a su estilo, me encantó”, continuó Santiago del Moro.

En cuanto a los comentarios que se generan en el exterior por parte de los fanáticos, el conductor comentó: "Por ahí desde el afuera le tiran acusaciones del afuera y ellos no se pueden defender. Son cosas muy heavys algunas y ellos no se pueden defender, están desprotegidos de esa crítica dentro de la casa para poder defenderse".

Y enfrentó además las versiones de "favoritismo" del programa para Chiara Mancuso, quien ya fue eliminada de Gran Hermano (Telefe): "Lo de Chiara fue una hijaputez. Ella hizo el casting como cualquiera, participó del certamen y cuando la gente dijo basta la sacó. Había una campaña muy fuerte que era acomodada y la producción... Lo de siempre", sentenció.

Furia volvió a cargar contra Catalina Gorostidi y desató una nueva polémica: "No merece..."

La ex Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione, habló este martes con LAM (América TV) y liquidó a su examiga Catalina Gorostidi, quien también participó de esta edición del reality.

La polémica exjugadora liquidó a Gorostidi después de que el cronista Santiago Riva Roy le consultara: "¿Por qué no querés ingresar a la casa al casamiento de Brian?". "La gente pagó mi Golden Ticket. También creo que es el Gran Hermano de ellos. Nosotros estamos para opinar. Es el momento de Brian, que entre una figura como Furia o algún otro compañero nuestro opaca", le respondió la rapada.

Y remarcó: "Además, querían que entre con Cata y yo con ella no voy a compartir absolutamente nada”.

Luego, el movilero le comentó: "Cata te chicaneó mal, dijo que quizás salís de vuelta por la puerta giratoria". "Creo que no hay que contestar. A palabras necias, oídos sordos.Que siga rascando la olla", disparó la tatuada.

"Está bueno que una artista se forme y no que trate de sacarle la fama a otros y es lo que viene haciendo hace más de un año. Se quedó sola, porque hay un montón de compañeros que están saliendo hablar y ahora le rasca la fama a otros compañeros nuevos", agregó.

En otra parte de la nota, aseguró: “Todos trataron de ayudarla y estar con ella, pero la realidad es quela mina siempre te termina pagando de mala manera”.

"Si está Cata, vos no estás", le dijo Riva Roy a la ex Gran Hermano. “Perderé laburos, perderé lo que sea, pero no comparto, no me interesa. No me voy a sentar en un lugar en el que tenga que compartir con esa persona porque no merece ni siquiera dos minutos de cámara”, le respondió de manera contundente.