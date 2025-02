Moria Casán reveló por qué rechazó ir a la mesa de Mirtha Legrand y Juana Viale: "Lo único que me falta..."

"Ya se conoce mucho de mi vida, me conozco yo, ¿qué más vamos a hablar? No me resulta divertido”, agregó la One.

Además, sobre la nieta de la Chiqui, opinó: “Es divina la chica, no tengo nada, al contrario. Me encanta estar siempre invitada por los productores y lo único que hay que decir es que no. Todo lo que hay en mi vida lo voy a mandar en la serie”.

Por último, ante la pregunta del cronista sobre si vio el programa de Juana, comentó con humor: "Un domingo al mediodía lo único que me falta es ver el programa de Juana con 32 grados”.

Moria Casán expuso que Matías Alé intentó conquistarla y todo terminó de la peor manera

Este martes, en un móvil con Intrusos (América TV), Moria Casán dejó a todos sin palabras en el programa de espectáculos al contar una anécdota desconocida que vivió con Matías Alé.

La One recordó que el actor intentó seducirla, pero las cosas no salieron como él se lo esperaba. "Me quiso levantar", confesó la diva, ante el asombro de todos en el panel.

Y siguió: "Una vez me llamó por teléfono y me dijo: 'mamita... quiero estar con vos'. Estaba Galo conmigo y escuchó todo", detalló.

La ex vedette señaló que ella lo rechazó de forma tajante. "Le respondí: '¿Mamita? Yo no soy tu mamita... y puedo ser tu abuelita'. Se acababa de ir la novia... que era Silvina 'Escupidero'", completó.

Moria advirtió que Graciela Alfano fue el gran amor de Matías. Tras separarse de la diosa, el actor comenzó una etapa en la cual se ganó la fama de "picaflor". "Después de Graciela, le dio un ataque... un ataque", acotó la diva.