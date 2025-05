Se conoció el repudiable audio de una notera de TN maltratando a los inundados: "Ridículo"

Tras reproducir el reel de Salguero en donde se quejaba de que su ropa se había mojado durante la cobertura de la inundacón, De Brito acotó: "Del canal la llamaron en 30 segundos y le dijeron 'bajá ese video. Es un mamarracho, un papelón, la gente está sufriendo'".

Luego, en el programa de espectáculos, expusieron el audio que envió la comunicadora a un inundado maltratándolo. "Una vergüenza es que vos te dediques a escribirme, ridículo. Si te jode mucho el rating lo que podés hacer es comprarte cómics, boludo. O mirar Tik Toks. ¿Ahí te gusta más las repercusiones que tiene? Pavote", se le escucha decir a Salguero en el mensaje de voz.

Paula Bernini reaccionó indignada tras ser acusada de maltratar a sus compañeros de TN

La periodista Paula Bernini quedó envuelta en versiones que señalaban que trataba mal a sus compañeros del canal TN y lejos de mostrarse indiferente, la periodista respondió con un descargo en sus redes sociales.

"Les juro que entiendo el juego de los medios y que se tenga que hablar de determinadas personas, y hasta risa me da. ¿Pero decir que yo soy maltratadora? ¿Qué tengo malos tratos para mis compañeros?", comenzó diciendo.

De todas formas, aclaró: "Estoy tan tranquila que adentro y afuera del canal, los colegas pueden dar fe de cómo soy y cómo trato a la gente. Soy super pasional, tal cual me ven en la cámara, pero jamás trataría mal a alguien. Al contrario, siempre respeto el trabajo y la opinión del otro".

"Entiendo que cuando una persona tiene determinados puestos que se destacan en la tele, es lógico que se hable de ellas. Y cuando se habla mal hay que saber si esa persona me conoce o lo que tiene es un manto de envidia importante", continuó.

Para finalizar, también reconoció el apoyo de quien estuvieron para ella tras el revuelo que esto generó y concluyó: "No quiero dejar de destacar a la gente que me manda mensajes y me dice 'qué horror lo que están diciendo, no te conocen. Colegas, amigos, y a mi familia'".