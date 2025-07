Quién es Patricia Noworol, la supuesta tercera en discordia en la separación de Pampita y Martín Pepa

“Son historias destacadas de ella, están juntos y abrazados”, acotó entonces Fernanda Iglesias y Matías Vázquez aseguró que “hoy es la tercera en discordia según la prensa y el entorno del propio Pepa”.

IG - Patricia Noworol y Martín Pepa

“En el mundo del polo la conocen. Una mujer interesada, que siempre tiene ambición de llegar más arriba…”, sumó entonces Vázquez mientras que Pampito deslizó que la ruptura no habría ocurrido en los mejores términos, donde incluso el polista habría dejado a la modelo argentina a través de una videollamada.

Los cortometrajes This I Love (2016), The Hunter and the Swan Discuss Their Meeting (2011), son algunos de los títulos en los que participó la artista americana de raíces polacas, que en mayo de este año fue una de las invitadas especiales al estreno de Highest 2 Lowest en el Festival de Cannes.

Patricia Noworol

Revelan los duros motivos de la separación entre Pampita y Martín Pepa

Este lunes en Sálvese quien pueda (América TV), el panel abordó los motivos que habrían llevado a la ruptura entre Carolina "Pampita" Ardohain y el polista Martín Pepa. Según revelaron, la separación estaría marcada por la mala fama del deportista en el ambiente y una presunta infidelidad.

La primera en aportar detalles fue la panelista Majo Martino, quien leyó al aire un mensaje que recibió: “Pepa no está bien visto en el ambiente. Es bastante fiestero. Cuando Pampita se puso con él, todos los que conocen el mundo del polo dijeron ‘uuuuh’, porque está muy mal visto. Me dicen que es más polista fiestero que otra cosa”.

Luego, el periodista Pepe Ochoa —quien está al frente del programa durante las vacaciones de Yanina Latorre— sumó una versión aún más contundente: “Hay una tercera en discordia. Una mujer que no es conocida”. Según explicó, se trataría de una compañera de trabajo de Pepa dentro de la empresa dedicada al polo de la que él forma parte. “Estaría zonceando con ella desde hace tiempo”, señaló, sugiriendo una posible infidelidad.

Ochoa también aseguró que habría sido el propio Pepa quien tomó la decisión de terminar la relación. “Lo que me cuentan es que él intentó sacarse de encima a Pampita. La intentó limpiar, y Pampita, ni lerda ni perezosa, se habría enterado de todo”, detalló.

En tanto, el panelista Fede Popgold reforzó la versión sobre la conducta del polista: “Además, es un fiestero”. A lo que Martino sumó, en tono irónico: “Te hiciste un favor, Pampa”.

Para cerrar, Ochoa recordó que fue el pasado 9 de julio cuando Pampita confirmó públicamente su separación, dando pie a que estos rumores comenzaran a tomar fuerza.